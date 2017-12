Arh.Sturdza vs Firea: pe când bd. Ion Iliescu, piața Șerban Nicolae și parcul Nicolicea?

Presedintele filialei București a Ordinului Arhitectilor din România, Șerban Sturdza, i-a adresat primarului Capitalei, Gabriela Firea, o scrisoare deschisa in care ironizeaza graba acesteia de a redenumi o parte din Soseaua Kiseleff si Parcul Herastrau Regele Mihai I.

Arhitectul o avertizeaza pe Firea ca "schimbarile acestea peste noapte nu duc la nimic bun", bucurestenii intrebandu-se deja "unde va fi bulevardul Ion Iliescu, piata Serban Nicolae sau parcul Nicolicea".

El ii sugereaza Gabrielei Firea, despre care afirma ca detine titlul de "Nas General al Bucurestilor", ca, "printre eforturile onomastice", sa se aplece si asupra celor "peste 20 de adrese oficiale, ramase fara raspuns, ale OAR Bucuresti", adresate in ultimul an si jumatate.

Mesajul adresat primarului Capitalei de catre presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor de Romania,

Serban Sturdza

"Distinsa doamna primar general al Capitalei,

Am remarcat promptitudinea absoluta cu care Primaria Bucurestilor a schimbat numele a jumatate din Soseaua Kiseleff si al parcului Herastrau in Mihai I de Romania.

Asa o graba nu s-a mai vazut de la sfarsitul anilor '40 - inceputul anilor '50. Atunci cand comunistii au incercat sa stearga vechea istorie si sa denumeasca locurile dupa cum devenea cazul.

Vedeti dumneavoastra, doamna primar general, chestiunea este ca Bucurestii sunt un oras unde, daca intri cu buldozerul, o patesti, intr-un final, ca Ceausescu.

Asta este valabil si pentru buldozerul ideologic. Sau dogmatic. Sau cum vreti sa-i spuneti. In timp, sper sa intelegeti.

Dincolo de toate, insa, apare o problema. Probabil ca nu stiti, inca, dar a fi bucurestean inseamna a purta cu mandrie un bagaj de traditii care tin de mentalul colectiv si care nu se pot sterge peste noapte.

Soseaua Kiseleff ramane Soseaua Kiseleff, iar parcul Herastrau ramane tot Herastrau, dincolo de hotararile de pe o zi pe alta ale Primariei.

Asta nu inseamna, insa, ca regele Mihai nu merita sa dea numele unui bulevard din Bucuresti (atentie!, Soseaua Kiseleff ramane Sosea, oricat va luptati domnia voastra sa o bulevardizati). Ba o merita chiar din plin! Asa cum au meritat-o si Maniu si Mihalache. Dar strazile care au primit numele lor au fost construite pe timpul comunismului si au fost numite in consecinta. Drept pentru care bucurestenii au fost foarte receptivi la schimbare.

Nimeni nu tinea foarte mult la numele 1 Mai si Militari. Dar adora Herastrau. Si Soseaua Kiseleff. Si poate nu puteti intelege - asta e, viata se vede altfel prin hublou, dar nu vor renunta niciodata la ele.

De ce nu ati incercat, de exemplu, sa schimbati numele Soselei Pantelimon in Bulevardul Regele Mihai?

In plus, nu vreau sa ma gandesc ce o fi in Eternitate. Carol I nu are decat un parc si este fondatorul Romaniei moderne. Stefan cel Mare nu are decat o sosea, iar Mihai Bravu o sosea si o piateta de trecere. Cat despre Iancu de Hunedoara, are o strada si ridica pretentii asupra Pietei Iancului.

Nici macar Decebal nu isi trece in portofoliu mai mult de o strada. Pe cand regele Mihai are deja un bulevard, o piata si cel mai mare parc al Bucurestiului!

Distinsa doamna primar general, schimbarile acestea peste noapte nu duc la nimic bun. Bucurestenii se intreaba, mai mult ca sigur, unde va fi bulevardul Ion Iliescu, piata Serban Nicolae sau parcul Nicolicea - deie Cel De Sus sa se intample cat mai tarziu!

Macar e bine ca ati renuntat la schimbarea numelui Pietei Victoriei. Singura legitimitate pe care o aveti, in acest caz, este sa o redenumiti Piata Victoriei Asupra Bucurestenilor.

In final, nu pot decat, totusi, sa ma bucur. Pentru ca e mai mult decat evident ca aveti timp si energie. Dar dincolo de titlul de Nas General al Bucurestilor, la care aspirati cu multa indreptatire, v-as ramane profund recunoscator daca, printre eforturile onomastice, v-ati apleca si asupra celor mai bine de 20 de adrese oficiale, ramase fara raspuns, ale OAR Bucuresti si care v-au fost adresate in ultimul an si jumatate".

foto Mihai Benea