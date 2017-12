DIICOT: Doi directori, reținuți în dosarul devalizării Institutului de Urologie din Cluj

Doi directori ai Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj au fost retinuti în dosarul care este implicat si medicul Mihai Lucan: Dan Emil Fofiu - Sanpatreanu si Sanda Rodica Baciu.

Sanpatreanu este director administrativ in cadrul institutului, iar Baciu este director economic. Procurorii DIICOT au facut miercuri cinci perchezitii la Cluj, una fiind la clinica medicala privata a familiei Lucan, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunii de delapidare cu consecinte deosebit de grave, transmite News.ro.

Membrii grupului au prejudiciat Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, inclusiv prin folosirea unui aparat utilizat in tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapie, aparat care a fost transferat la clinica privata fara acte, consumabilele necesare find achitate tot de institut, spun procurorii DIICOT.

Astfel au fost tratati 159 de pacienti, findu-le percepute sume cuprinse intre 3000 si 6.700 euro/interventie.

Pe langa medicul Mihai Lucan, suspecti in acest dosar mai sunt Valeriu Ciprian Mihai Lucan si Dan Emil Fofiu Sanpetreanu, care, potrivit procurorilor, au constituit un grup infractional organizat, in calitate de angajati ai Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, avand ca scop insusirea, folosirea, traficarea, dupa caz, a bunurilor aflate in patrimoniul institutului., respectiv a serviciilor medicale specifice prestate de catre angajatii acestei unitati sanitare, in beneficiul clinicii medicale apartinand SC LUKMED SRL.

Perioada vizata este inceputul anului 2005 - sfarsitul anului 2016, cand, prin faptele lor, suspectii au prejudiciat institututul cu o suma in cuantum de 5.169.406,91 lei.

Aceasta suma reprezinta contravaloarea serviciilor medicale constand in determinarile anatomo-patologice, a spitalizarii unui mare numar de pacienti si a materialelor/bunurilor cu destinatie in domeniul sanitar utilizate in cadrul Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca.