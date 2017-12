ICCJ decide sesizarea CCR in legatura cu modificarea Statutului magistratilor

Adunarea generala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a decis sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu modificarea Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor.

Legea privind Statutul magistratilor a fost votata marti de Senat, in calitate de camera decizionala, in lipsa opozitiei, care a parasit sala. S-au votat noi prevederi privind raspunderea magistratilor - precum aceea ca statul se indreapta obligatoriu impotriva magistratului care a comis eroarea judiciara, screi HotNews.

Legea 303/2004 privind statutul magistratilor a fost modificata la propunerea senatorului PSD Serban Nicolae.

Senatul a adoptat mai multe amendamente la art. 96 privind raspunderea magistratilor, amendamentele apartinand-i lui Serban Nicolae si fiind respinse, anterior, in comisia speciala a lui Florin Iordache.

Foto: Cristina Tarcea, presedintele Inaltei Curti

Cum arata art. 96 in noua forma:

(2) Eroarea judiciara atrage raspunderea judecatorilor si procurorilor doar in ipoteza in care si-au exercitat functia cu rea credinta sau grava neglijenta

(3)Exista eroare judiciara atunci cand, in infaptuirea actului de justitie se determina o desfasurare gresita a unei proceduri judiciare si prin aceasta se produce o vatamare a drepturilor ori intereselor legimite ale unei persoane.

(4) Exista rea credinta atunci cand jduecatorul sau procurorul in exercitarea functiei, cu stiinta, prin incalcarea Conventiei pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale prevazute de Constitutia Romaniei ori a normelor de drept material sau procesual a determinat o eroare judiciara.

(5) Exista grava neglijenta atunci cand judecatorul sau procurorul in exercitarea functiei din culpa nesocoteste normele de drept material ori procesual, determinand o eroare judiciara.

(6) Nu este indreptatita la repararea pagubei persoana care, in cursul procesului, a contribuit in orice mod la savarsirea erorii judiciare de catre judecator sau procuror.

(7) Pentru repararea prejudiciului produs printr-o eroare judiciara persoana vatamata se paote indrepta cu actiune numai impotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, in conditiile legii, la tribunalul in a carui circumscriptie isi are domiciliul sau sediul dupa caz. Plata de catre stat a sumelor datoroate cu titlu de despagubire se efectueaza in termen de maxim 1 an de la data comunciarii horatarii judecatoresti definitive.

(8) Dupa ce prejudiciul cauzat de o eroare judiciara a fost acoperit de stat, Ministerul Finantelor Publice se intoarce in mod obligatoriu pe cale judiciara impotriva jduecatorului sau procurorului care a determinat eroarea judiciara. Competenta de judecata, in prima instanta, revine Curtii de Apel Bucuresti, dispozitiile Codului de procedura civila fiind pe deplin aplicabile.

(9) Termenul de prescriptie a dreptului la actiune al statului prevazut la alin 8 este de un an, de la data cand a fost achitat integral prejudiciul.

(10) CSM poate stabili conditii, termene si proceduri pentru asigurarea profesionala obligatorie a judecatorului si procurorilor. Asigurarea obligatoriu nu poate sa intarzie, sa diminueze sau sa inlature raspunderea pentru eroarea judiciara determinata de rea-credinta sau grava neglijenta.