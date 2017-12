Liderul PPE: Zi trista pentru Romania si cetatenii ei care au demonstrat ca sa apere Justitia

Joseph Daul, presedintele Partidului Popular European, crtica dur colaitia PSD/ALDE pentru modficarea legilor Justitiei din Romania, dar si pe UDMR, partid membru PPE.

Asta pentru ca UDMR care a votat alaturi de putere.

Joseph Daul califica noile legi ale justitiie drept "semne ale unei democratii bolnave" in Romania. Aceasta este o intorsatura de situatie, pentru ca pana in urma cu cateva zile conducerea PPE isi exprima sustinerea fata de actiunile UDMR din Parlament.

Comunicatul PPE, cea mai mare familie politica europeana:

In urma votului pentru revizuirea sistemului judiciar din Romania, Joseph Daul, presedintele Partidului Popular European (PPE), a facut urmatoarea declaratie:

Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru toti cetatenii romani care au protestat in strada pentru a apara independenta justitiei. Separarea puterilor in stat este un pilon al democratiei. Sistemul de justitie nu ar trebui pus niciodata sub control politic intr-un stat membru al Uniunii Europene. Actiunile majoritatii politice condusa de socialisti submineaza statul de drept din Romania. Sunt simptome ale unei democratii bolnave.





Modificarile legilor justitiei si amputarea Directiei Nationale Anticoruptie sunt alarmante. Prin intensificarea controlului asupra institutiilor din Romania, socialistii poate ca isi cresc puterea, dar slabesc Romania. Sunt in joc stabilitatea si credibilitatea tarii. Astfel, vrem sa ne exprimam tot sprijinul catre magistratii, judecatorii, procurorii si toti oamenii care lupta impotriva coruptiei si pentru o justitie dreapta si independenta in Romania. O justitie slabita inseamna mai multa coruptie; mai multa coruptie inseamna mai multa saracie pentru oamenii obisnuiti.





Cu un an inainte de a prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene, oamenii din Romania merita un guvern care apara statul de drept, lupta pentru o justitie independenta si combate coruptia..





Presedinte PPE si-a exprimat, totodata, "regretul profund cu privire la voturile UDMR, partid membru al PPE", care sprijina guvernul socialist.

Scrisoarea lui Kelemen Hunor catre PPE



Conducerea PPE nu a fost de la bun inceput impotriva actiunilor UDMR asupra legislatiei justitiei din Romania.

Cu numai doua zile in urma, prin biroul de presa, PPE a transmis HotNews ca sprijinea UDMR-ul chiar daca maghiarii votau alaturi de social-democrati:

Ca sustinatori fermi ai statului de drept, UDMR a fost intotdeauna un partener de lunga durata si de incredere in PPE, care s-a angajat sa respecte valorile democratiei europene.

Avem incredere in judecata conducerii politice a UDMR cu privire la modificarea legilor care reglementeaza sistemul judiciar din Romania. UDMR stie ca un stat functional. guvernat de statul de drept este esential pentru minoritatea maghiara din Romania, deoarece aceasta este o garantie ca drepturile sale actuale nu ii vor fi compromise si luate.



Suntem convinsi ca sunt intelepti, astfel incat sa ia decizia corecta cu privire la aceste chestiuni.

La acest raspuns, PPE ataseaza si scrisoarea lui Kelemen Hunor catre Joseph Daul, pe care ne invita sa o retinem.

Se pot recunoaste anumte formulari din raspunsul PPE, preluate practic din scrisoarea lui Kelemen Hunor catre liderul popular-europenilor, Joseph Daul.

In 14 decembrie 2017, imediat dupa ce Camera Deputatilor, cu votul PSD, ALDE, dar si al UDMR, a adoptat modificarea legii 303/2004 privind statul magistratilor, presedintele Uniunii Democrate Maghiare din Romania, Kelemen Hunor, i-a transmis la Bruxelles, presedintelui PPE, Joseph Daul, aceasta scrisoare in care a explicat gestul UDMR.

Liderul UDMR afirma ca PSD si Guvernul PSD-ALDE "nu sunt credibili" si ca au facut "greseli" repetate in acest an. Insa UDMR sustine ca modificarile legislative din Justitie sunt corecte si necesare.

Explicatiile a trimis UDM la PPE:

Pozitia UDMR privind modificarea legilor care reglementeaza sistemul judiciar in Romania:

Noi credem in statul de drept, nu in statul de urmarire penala. Indemnam la un stat condus de lege si de constitutie, nu de urmarirea penala.

Luni, deputatii Uniunii Democratice Maghiare din Romania au votat in favoarea modificarii legii care reglementeaza statutul juridic al judecatorilor si procurorilor. Separatia puterilor este in interesul tuturor cetatenilor. Este nevoie de aceasta lege si aceste modificari nu trag inapoi lupta anticoruptie, ci, dimpotriva, ele intaresc independenta politica a judecatorilor si procurorilor.

Reforma sistemului judiciar din Romania este necesara si este un pas important. Acest proces a fost initiat in timpul guvernului dlui. Ciolos. Este regretabil ca acest subiect a devenit victima unor batalii politice interne, alimentate de retorica populista. Acum este imposibil sa incepem o dezbatere rationala in aceasta privinta.

Procurorii si judecatorii ar trebui sa fie independenti unul de celalalt, nu ar trebui sa interfereze unul cu celalalt. In acest moment, nu este cazul in Romania, deci este necesar sa se modifice legea care reglementeaza sistemul judiciar.



Legea adoptata nu pune sistemul judiciar sub control politic, il ci face independent. Numirea judecatorilor si a procurorilor se face exclusiv profesional, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.



Proiectul de lege prevede, de asemenea, ca statul roman este obligat sa actioneze impotriva judecatorilor si procurorilor care cauzeaza daune generate de hotarari incorecte, emise cu rea-credinta sau din neglijenta grava (acest lucru nu era obligatoriu inainte).

Partea vatamata se va putea intoarce impotriva statului pentru compensatii financiare, dupa care statul va recupera daunele prin intermediul Ministerului de Finante.

Toate acestea se fac prin proceduri judiciare.

Proiectul de lege prevede, de asemenea, ca orice acord de cooperare, decizie sau protocol semnat intre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) sau un serviciu de informatii si institutiile responsabile de sistemul judiciar va fi informatie publica si nu va putea fi clasificat, asa cum s-a procedat pana acum.

Pentru formarea profesionala mai buna, scolarizarea judecatorilor si a procurorilor va fi crescuta de la 2 la 4 ani, iar stagiul lor va fi de 2 ani in loc de 1.

In cursul celor 4 ani de formare judiciara si de procuratura, dupa primul an, judecatorii si procurorii trebuie sa fie instruiti la fiecare 6 luni intr-o institutie juridica, intr-un birou de avocati sau de notar.

Suntem constienti de faptul ca social-democratii (PSD) si actualul guvern nu sunt credibili atunci cand vine vorba de reformele judiciare, evident ca au facut greseli peste greseli de la inceputul acestui an.

Cu toate acestea, consideram ca amendamentele adoptate luni servesc statului de drept. Sunt introduse reglementari mai clare si exista o separare realista a carierei procurorilor si a judecatorilor (ceea ce nu se intampla pana acum) si ii face raspunzatori pentru greselile lor.

O buna functionare a statului de drept este esentiala pentru minoritatea maghiara din Romania, deoarece aceasta este principala garantie ca drepturile noastre actuale nu ne vor fi compromise si luate.

Scrisoarea lui Kelemen Hunor catre Joseph Daul