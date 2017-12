În așteptarea legilor Justiției, Dragnea i-a luat lui Tudose MO de la Guvern

Monitorul Oficial ar putea mutat din nou, de astă dată pe traseul invers: din subordinea Guvernului in cea a Camerei Deputatilor, unde Liviu Dragnea e șef. Intenția aparține chiar liderului PSD și președinte al Camerei Deputaților.

UPDATE: Camera Deputatilor urmeaza sa voteze vineri proiectul de lege al prin care Monitorul Oficial se intoarce in subordinea Camerei Deputatilor, vineri fiind de altfel ultima zi din aceasta sesiune parlamentara. Votul final se va da la ora 11.00, transmite Hotnews.ro. Liderul deputatilor PNL a cerut retrimiterea la comisie a acestui proiect, insa propunerea a fost respinsa.

Monitorul Oficial a fost în subordinea Camerei Deputaților pana in vara lui 2012, cand premierul de atunci, Victor Ponta, a dat o ordonanta si l-a transferat in subordinea Guvernului, pentru a fi sigur de publicarea deciziei de suspendare din functie a presedintelui Traian Basescu, scrie ziare.com care citează profit.ro.

Inițial, majoritatea parlamentara s-a opus revenirii Monitorului Oficial la Camera, tocmai pentru că propunerea aparținea Opoziției. Numai că, la o vedere mai atentă, Liviu Dragnea și-a dat seama că-i profită o astfel de schimbare și că l-ar face mai puțin dependent de premierul Tudose, cu care nu se află în cele mai bune relații. Dragnea nu vrea să repete, astfel, situația din primăvară când, pe fondul conflictului cu premierul Grindeanu, a avut blocat accesul la MO.

Temerile lui Dragnea sunt justificate de declarațiile de dată recentă ale lui Tudose despre legile Justitiei și Fondul Suveran de Investitii, care a refuzat să-și exprime opinia despre conținutul lor pe motiv că nu au fost încă publicate în MO.

Cea mai recenta dintre aceste pozitii diferite a fost exprimata de premier chiar joi, cand Mihai Tudose a declarat ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale - promovat de Dragnea și Tăriceanu - apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai.

Opozitia a initiat un proiect de lege ce prevedea revenirea MOf in subordinea Camerei, insa proiectul a fost respins de majoritatea PSD-ALDE in Senat. Apoi, insa, Comisia Juridica din Camera a dat raport favorabil legii propuse de Opozitie, caz exceptional in ultima perioada.

Acum cateva luni, premierul Mihai Tudose si-a exprimat opozitia fata de ideea transferului, pentru ca regia Monitorul Oficial este o intreprindere publica, dupa cum prevede si ordonanta privind managementul corporativ.