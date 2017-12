Romania a cheltuit 2% din banii UE alocați programării 2014-2020. Bulgarii au ajuns la 9%

Romania a cheltuit doar 2% din banii europeni alocati programarii 2014-2020, reprezentand 936,3 milioane euro, iar state precum Bulgaria si Polonia au avut 9%, respectiv 8%, potrivit datelor Comisiei Europene, citate de Agerpres.

Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul de Coeziune, respectiv 469,6 milioane de euro, urmata Fondul European de Dezvoltare Regionala cu 440,2 milioane euro. Tarile care au cheltuit mai putin decat Romania din fondurile structurale si de investitii sunt Austria si Irlanda cu cate 1%.

Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, declara saptamana trecuta ca Romania va termina anul cu o absorbtie de 5% a banilor europeni, reprezentand 1,23 miliarde euro.

"Romania va termina anul acesta cu un procent de 5% absorbtie. Comisia Europeana va rambursa pana in 31 decembrie sumele pe care le-am trimis la Buxelles. Este un rezultat multumitor daca ne raportam la evolutia anului 2016. Estimez ca vom avea 1,24 miliarde euro la finalul anului. Este un rezultat care nu ne satisface in perspectiva anului 2018. Per total, impreuna ca Politica Agricola Comuna, procentul de absorbtie la sfarsitul anului va fi undeva la 10%", a spus Nica.

El a precizat ca cifra de 1,1% anuntata de Comisia Europeana in urma cu circa doua saptamani reprezenta o situatie la nivelul lunii august.