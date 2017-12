Rusia: Comuniștii renunță la uzatul Ziuganov și aleg un om de afaceri împotriva lui Putin

Partidul Comunist din Rusia a renuntat la desemnarea, deja uzatului Ghennadi Ziuganov ca ofertă de contracarare a candidaturii lui Putin in alegerile prezidentiale de anul viitor, alegand in schimb un om de afaceri in mare masura necunoscut, cu activitate in sectorul agricol, relateaza Reuters.