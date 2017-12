Peru: Violențe, după grațierea fostului președinte, condamnat pentru corupție și abuz de putere

Fostul preşedinte peruan Alberto Fujimori se afla în continuare luni în secţia de terapie intensivă a clinicii din Lima unde a fost transferat sâmbătă din închisoare, suferind de aritmie şi tensiune arterială mică, transmite AFP.

UPDATE - Sute de protestatari care se opun acestei decizii au participat la un marş prin capitala Lima şi au cerut demisia şefului statului. În timpul demonstraţiei au avut loc ciocniri cu forţele de ordine, care au folosit gaze lacrimogene împotriva mulţimii furioase, transmite Digi 24.

UPDATE - "Rămâne la terapie intensivă, evoluţia stării sale este pozitivă, dar sunt necesare alte analize medicale", a declarat medicul care îl tratează pe fostul şef de stat, Alejandro Aguinaga. În opinia sa, Alberto Fujimori este suferind de "mai multe patologii degenerative, cum ar fi o fibrilaţie auriculară. Este o problemă care se va agrava la inimă", transmite Agerpres.

Alberto Fujimori, fost presedinte al Peru, condamnat la inchisoare pentru incalcarea drepturilor omului, a fost gratiat de Pedro Pablo Kuczynski, presedinte in exercitiu, potrivit BBC, citat de news.ro, transmite Hotnews.ro. Kuczynski a spus ca Fujimori, in varsta de 79 de ani, care a condus tara din 1990 pana in 2000, a fost eliberat pe motive de sanatate. Recent, el a fost scos din inchisoare si internat din cauza unei artimii si hipotensiuni arteriale.

Gratierea lui Fujimori a venit la cateva zile dupa ce sustinatorii lui din Congres l-au ajutat pe Kuczynski sa evite acuzatii de coruptie.

Politicienii din opozitie spun ca presedintele le promisese ca il va elibera in schimbul sprijinului lor, acuzatie pe care Kuczynski a negat-o.

In 2007, Fujimori a fost acuzat si condamnat la sase ani de inchisoare pentru mita si abuz de putere. In 2009, el a primit inca 25 de ani de inchisoare pentru abuzuri privind drepturile omului comise in timpul mandatului sau.

In luna iunie a acestui an, seful statului a propus o posibila gratiere a lui Fujimori, din motive medicale. Propunerea a venit in conditiile in care ministrul de Finante al tarii a fost demis de Congresul dominat de sustinatorii lui Fujimori.

Un sondaj realizat in luna mai de Ipsos arata ca 59% dintre peruani erau in favoarea gratierii fostului lider.

Pe parcursul celor doua mandate ale sale, Fujimori a fost criticat in urma masurilor fiscale adoptate, pentru cenzurarea presei si pentru folosirea fondurilor guvernamentale in a-si sustine campaniile electorale. El a fost acuzat ca s-a folosit de serviciul secret condus de Vladimiro Montesinos pentru a-si intimida si spiona rivalii.

Criticile au escaladat cand Fujimori a anuntat ca isi doreste un al treilea mandat de presedinte. Desi a castigat alegerile din mai 2000, victoria a insemnat inceputul decaderii lui.

La acel moment, a fost data publicitatii o inregistrare in care Montesinos mituia un membru al opozitiei din Congres. Dupa izbucnirea scandalului, opozitia a preluat controlul Congresului pentru prima data in opt ani si l-a alungat pe Fujimori din functie, invocand "o incapacitate morala".

In noiembrie 2000, el a plecat in Japonia, tara natala a parintilor lui, unde a trait timp de cinci ani in autoexil. Intr-o incercare de a-si resuscita cariera politica, el a venit in Chile, in noiembrie 2005, unde a fost arestat la cererea autoritatilor peruane.