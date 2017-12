Fujimori, scuze de pe patul de spital. 5000 de peruani au protestat împotriva grațierii sale

Fostul preşedinte peruan Alberto Fujimori şi-a cerut marţi "scuze", de pe patul său de spital, pentru actele comise de guvernul său (1990-2000), la două zile după o graţiere controversată care i-a fost acordată de şeful statului Pedro Pablo Kuczynski, informează AFP.



"Sunt conştient că rezultatele obţinute în timpul guvernului meu au fost, în parte, bine primite, dar recunosc că eu i-am dezamăgit de asemenea pe o parte dintre compatrioţii mei. Le cer scuze din toată inima", a declarat Fujimori, 79 de ani, condamnat în 2007 la 25 de ani de închisoare pentru corupţie şi crime împotriva umanităţii, într-o înregistrare video postată pe Facebook, transmite Agerpres.

Fostul preşedinte peruan Alberto Fujimori, de origine japoneză, se află în continuare în secţia de terapie intensivă a clinicii din Lima unde a fost transferat sâmbătă din închisoare, suferind de aritmie şi tensiune arterială mică. Duminică, preşedintele peruan, Pedro Pablo Kuczynski, l-a graţiat pe Alberto Fujimori "din motive umanitare".

Peste 5.000 de peruani au manifestat luni seară la Lima, în pofida sărbătorilor de Crăciun, pentru a denunţa graţierea acordată fostului preşedinte Alberto Fujimori şi a cere demisia actualului şef al statului pe care îl acuză că a negociat politic această măsură.

"Afara, afara PPK!" (PPK - acronim al presedintelui Pedro Pablo Kuczynski) au scandat manifestantii in strada, dupa apeluri lansate pe retelele de socializare.

Importante forte de ordine au fost desfasurate pe strazile capitalei peruane pentru a impiedica manifestantii sa ajunga la clinica unde a fost spitalizat sambata Alberto Fujimori pentru artimie si tensiune arteriala scazuta, si in fata careia sute de simpatizanti au cerut eliberarea sa.

Totusi, ciocniri au izbucnit seara intre manifestanti si fortele de politie, care au folosit gaze lacrimogene si bastoane pentru a dispersa multimea, ranind un cameraman al televiziunii nationale, care a fost spitalizat.

Potrivit medicului curant, Alejandro Aguinaga, Alberto Fujimori se afla la terapie intensiva. El sufera de "mai multe patologii degenerative precum aritmie, o problema care se va accentua catre inima", a precizat el.

Alberto Fujimori, fost presedinte al Peru intre 1990 si 2000, a fost condamnat la inchisoare pentru incalcarea drepturilor omului si gratiat duminica de Pedro Pablo Kuczynski.

In 2007, Fujimori a fost acuzat si condamnat la sase ani de inchisoare pentru mita si abuz de putere. In 2009, el a primit inca 25 de ani de inchisoare pentru abuzuri privind drepturile omului comise in timpul mandatului sau.

In luna iunie a acestui an, seful statului a propus o posibila gratiere a lui Fujimori, din motive medicale. Propunerea a venit in conditiile in care ministrul de Finante al tarii a fost demis de Congresul dominat de sustinatorii lui Fujimori.

Un sondaj realizat in luna mai de Ipsos arata ca 59% dintre peruani erau in favoarea gratierii fostului lider.

Pe parcursul celor doua mandate ale sale, Fujimori a fost criticat in urma masurilor fiscale adoptate, pentru cenzurarea presei si pentru folosirea fondurilor guvernamentale in a-si sustine campaniile electorale. El a fost acuzat ca s-a folosit de serviciul secret de inteligenta condus de Vladimiro Montesinos pentru a-si intimida si spiona rivalii.

In noiembrie 2000, el a plecat in Japonia, tara natala a parintilor lui, unde a trait timp de cinci ani in autoexil. Intr-o incercare de a-si resuscita cariera politica, el a venit in Chile, in noiembrie 2005, unde a fost arestat la cererea autoritatilor peruane.