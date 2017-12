Dodon, la Moscova: i-am urat domnului Putin victorie în alegeri, este un lider remarcabil

Președntele moldovean și-a încheiat anul cum l-a început: cu o vizită la Moscova: ”I-am urat domnului Putin victorie in acest scrutin. Il consider un lider remarcabil in istoria Federatiei Ruse care a intors tarii sale statutul de mare putere mondiala", a scris presedintele moldovean Igor Dodon pe Facebook.

Dodon a avut marti inca o intrevedere avuta cu Vladimir Putin, care candideaza pentru un nou mandat de presedinte. Campania electorala a inceput deja in Rusia.

"Am remarcat faptul ca, in pofida retoricii anti-ruse si a actiunilor Guvernului Moldovei si ale majoritatii parlamentare, relatiile dintre tarile noastre inregistreaza o evolutie pozitiva. I-am multumit presedintelui Federatiei Ruse pentru tot ajutorul si sprijinul acordat tarii noastre in ultimul an, in special in procesul de reglementare transnistreana, in solutionarea problemelor ce tin de exporturile moldovenesti pe piata ruseasca si amnistia migrationala pentru moldovenii care muncesc pe teritoriul Rusiei", a scris Dodon pe pagina sa de Facebook, citat de Agora.md.

Dupa ce si-a inceput mandatul cu o vizita la Moscova, pe 17 ianuarie 2017, Dodon incheie primul an de presedintie tot la Kremlin. Seful statului intreprinde o vizita in capitala Rusiei, unde participa la summit-ul informal al sefilor statelor-membre ale CSI.