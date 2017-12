CFR, trimisă în judecată pentru un accident în care un tren a amputat brațul unei persoane

Parchetul General a finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA pentru vatamare corporala din culpa, informeaza un comunicat al Ministerului Public.

Decizia vine intr-un dosar privind un incident din 14 septembrie 2014, cand in statia de cale ferata Subcetate, din judetul Hunedoara, a avut loc un accident de trafic feroviar, in urma caruia unei persoane i-a fost amputat membrul superior stang.

Din probele administrate in cauza a rezultat ca, dupa ce s-a informat in prealabil in statie cu privire la linia la care urma sa soseasca trenul pe care il astepta, persoana vatamata s-a deplasat catre linia respectiva, traversand alte trei linii de cale ferata.

Din cauza lipsei indicatoarelor de orientare, calatorii nu au vazut platforma pe care trebuiau sa astepte trenul, oprindu-se inainte de a ajunge la aceasta, intre doua linii de cale ferata. Persoana vatamata, impreuna cu alte sase persoane, surprinsa de trecerea simultana a trenului de calatori pe care il astepta pe o linie si a unuia de marfa pe cealalta, din cauza curentilor de aer provocati, s-a dezechilibrat si a cazut la pamant, cu bratul stang peste firul din dreapta al unei linii, astfel incat rotile trenului i l-au amputat, spun procurorii.

De asemenea, ca urmare a trecerii trenului, alte doua persoane au cazut la pamant, iar celelalte s-au dezechilibrat.

Din probatoriul administrat in dosar a reiesit ca accidentul s-a produs ca urmare a faptei inculpatei Compania Nationala de Cai ferate "C.F.R." S.A. de a nu realiza in statia de cale ferata Subcetate indicatoare de orientare a calatorilor, astfel incat acestia sa poata identifica peroanele si platformele corespunzatoare fiecarei linii de cale ferata, asa cum compania era obligata, potrivit comuniatului citat.

Potrivit art. 20 al Regulamentului privind transporturile pe caile ferate din Romania, "Informarea calatorilor despre posibilitatea de orientare in statie, despre trenul care ii intereseaza, precum si despre alte conditii de calatorie se face cu ajutorul indicatoarelor, tablourilor de sosire si de plecare a trenurilor, avizelor scrise, anunturilor prin statia de amplificare sau verbal."

Totodata, din probe a rezultat si faptul ca statia CF Subcetate nu detinea autorizatie de functionare si nu a luat masuri specifice suplimentare de prevenire a producerii unor evenimente feroviare, functionand ilegal.

Dosarul a fost trimis, spre competenta solutionare, Judecatoriei Hateg.