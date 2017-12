Dragnea: Au fost situații când mi-am iubit aproapele mai mult decât pe mine; eu nu pot să urăsc

Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, la Antena 3, ca au fost situatii cand si-a iubit aproapele mai mult decat pe sine si ca el nu poate sa urasca.

Intrebat daca este un om credincios, Dragnea a spus: "Da".

El a adaugat ca se considera un om de buna credinta si isi iubeste aproapele.

"Asta pot sa o spun cu certitudine si au fost situatii cand mi-am iubit aproapele mai mult decat pe mine, adica am facut bine chiar daca mie mi-a cauzat, sau poate daca nu faceam binele ala imi era mie mai bine. Nu vreau sa dezvolt asta, dar am ajutat si o sa ajut in continuare cat pot. In ceea ce priveste iertatul, ca de obicei ma duceti in zone de genul asta in care nu vreau sa intru, eu nu pot sa urasc. Multi imi spun ca asta este un defect. Eu nu cred ca e un defect, cel putin nu ma macina asta si de iertat nu pot sa tin foarte mult suparare. Am avut situatii in viata, multe, in care am avut divergente cu tot felul de oameni, mai mici sau mai mari, si, teoretic, eram certati si dupa doua-trei saptamani uitasem si m-am comportat ca si cum nu s-a intamplat nimic, spre mirarea celorlalti", a declarat Dragnea la Antena 3, citat de Agerpres.

Liderul social-democratilor a sustinut ca a iertat multi oameni care i-au facut foarte mult rau lui si familiei sale.

"Practic, nu eu trebuie sa ii pedepsesc. Iertarea suprema o da Dumnezeu. Nu dau nici eu, nici altcineva, asta nu inseamna ca nu o sa mai fie oameni care sa imi doreasca sau sa imi faca rau", a afirmat Liviu Dragnea.