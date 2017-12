Dragnea, nemulțumit că Manda nu-l invită și pe el la Comisia SRI: i-am tot dat semnale

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a afirmat că vrea să meargă la comisia parlamentară de control a activităţii SRI şi i-a dat semnale preşedintelui comisiei Claudiu Manda în acest sens, menţionând că s-ar putea să deţină informaţii de care nici el să nu fie conştient că sunt importante.

"Şi eu vreau să merg la comisia SRI şi tot aştept de la domnul Manda să mă invite. Tot i-am dat semnale. Poate nu-mi dau seama că sunt importante (informaţiile pe care le deţine - n.r.), dar, dacă mă întreabă, s-ar putea să deţin informaţii de care nici eu să nu fiu conştient că sunt importante. Nu glumiţe, nu apropouri", a declarat Liviu Dragnea, într-un interviu difuzat miercuri la Antena 3, transmite Agerpres.

El a făcut această precizare în contextul în care a fost întrebat în legătură cu dosarele sale şi relaţia sa cu Laura Codruţa Kovesi.

Dragnea a menţionat că Victor Ponta poate să meargă la Parchet şi chiar la comisia SRI să vorbească despre acest subiect, referindu-se la acuzaţiile fostului premier la adresa sa potrivit cărora s-ar fi întâlnit cu Kovesi la o locaţie SRI, cu ocazia tăierii porcului.

"Crăciunul s-a dus, eu nu am tăiat porcul la SRI, eu am tot participat la chestiunea aceasta civilă, fac aşa în fiecare an. La niciun porc tăiat de mine nu a fost doamna Kovesi", a spus Dragnea.

Întrebat dacă a participat la tăierea porcului de către Kovesi şi Coldea, Dragnea a răspuns: "Sunteţi comisia SRI?" El a adăugat că numai la comisia SRI va vorbi prima dată despre aceste lucruri.

Legat de acuzaţiile procurorilor DNA în dosarelor sale, Dragnea a spus că procurorii nu au cum să descopere ceva deoarece nu a primit bunuri, bani sau avantaje de la societatea implicată.

"Unde nu e nimic, nu poate să iasă nimic. Nu au cum să descopere pentru că nu este. Nu am primit bani, bunuri, alte avantaje materiale de la această societate", a mai spus Dragnea, menţionând, între altele, că nu reuşeşte să aibă acces la dosar