The Washington Post: Democratia risca sa decada in Romania; rezistenta romanilor cinstiti

Revolutia democratica care a cuprins Europa Centrala dupa prabusirea Uniunii Sovietice este in pericol. In ultimii ani, in Ungaria a inceput contruirea unei autocratii de facto, sub cochilia unor institutii democratice care au esuat.

Polonia urmeaza acum acelasi curs. Uniunea Europeana pare incapabila sa opreasca aceste lucruri.

Poate si din aceasta cauza, o a treia tara fosta comunista, Romania, se grabeste sa inverseze reformele anticoruptie adoptate sub presiunea Bruxelles-ului, scrie cotidianul The Washington Post , citat de HotNews, intr-un editorial intitulat: "Democracy threatens to backslide in Romania" - "Democratia risca sa decada in Romania".

"Romanii cinstiti au nevoie de ajutor din partea guvernelor occidentale. Ambasada Statelor Unite la Bucuresti s-a exprimat clar in favoarea statului de drept, la fel si sapte ambasadori ai unor tari membre UE. Dar Parlamentul Romaniei ar trebui sa auda asta direct de la lideri precum Angela Merkel sa Donald Trump. Nu este inca prea tarziu pentru a opri decaderea democratiei in Europa Centrala, dar acest lucru va necesita o actiune urgenta si concertata la cele mai inalt nivel", este concluzia editorialului publicat de The Washington Post.

Publicatia americana aminteste ca, saptamana trecuta, Parlamentul Romaniei a adoptat, dupa o dezbatere slaba, trei noi legi care risca sa reduca puterile Directiei Nationale Anticoruptie si sa compromita independenta judecatorilor si a procurorilor. Atacul asupra Directiei Nationale Anticoruptie este deosebit de important, deoarece a fost responsabil pentru sute de urmariri penale ale inaltilor functionari si demnitari romani in ultimul deceniu, inclusiv 72 de membri ai Parlamentului.

Aceste masuri nu sunt insa suficiente pentru membrii Partidului Social-Democrat (PSD), aflat la guvernare in Romania, care a fost in centrul coruptiei endemice din Romania, noteaza The Washington Post.

Liderii PSD propun acum zeci de amendamente la Codul penal si Codul de procedura penala, care ar proteja liderii politici de urmarirea penala pentru infractiuni dintre cele mai diverse, de la mituire pana la hartuire sexuala. In zelul lor de a se proteja, parlamentarii romani propun masuri de impiedicare a politiei si procurorilor in competente vitale, cum ar fi capacitatea de a folosi dovezi din camerele de supraveghere. De asemenea, ei vor sa interzica declaratiile publice privind investigatii si procese si sa le permita suspectilor, inclusiv de infractiuni cu violenta, sa asiste la audierea de catre politisti a martorilor care le aduc acuzatii.

Unul dintre cei mai mari beneficiari ai acestor modificari ar fi cea mai puternica figura din PSD, Liviu Dragnea, care a fost condamnat pentru frauda electorala si este acuzat in alte dosare aflate in curs de cercetare, inclusiv fraudarea a 25 de milioane de dolari din fonduri europene. Marele perdant al modificarilor este Laura Codruta Kovesi, curajosul conducator al Directiei Nationale Anticoruptie.

Din fericire, exista o rezistenta semnificativa printre romani la aceasta contrarevolutie corupta. Presedintele Klaus Iohannis a fost extrem de critic fata de legislatia adoptata saptamana trecuta. El poate incetini modificarile, insa nu le poate bloca. Curtea Suprema a Romaniei a cerut deja Curtii Constitutionale sa anuleze noile legi. Si, poate cel mai important, zeci de mii de romani au iesit pe strazile oraselor mari ale Romaniei pentru a protesta impotriva "loviturii parlamentare".

Din pacate, Liviu Dragnea si aliatii sai nu se lasa usor descurajati, noteaza publicatia americana. Dupa proteste masive la inceputul acestui an, au renuntat temporar la rescrierea Codului penal, pentru ca acum sa revina la acest lucru.

