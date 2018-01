De ce nu mai acorda medicii de familie servicii gratuite: Lipsa de finantarea si birocratia

Numerosi medici de familie nu mai acorda, incepand de astazi, servicii medicale decontate de Casele de asigurari. Consultatiile in cabinetele medicilor de familie se efectueaza doar contra cost sau pro bono, in functie de decizia fiecarui medic, si nu se mai elibereaza retete compensate si bilete de trimitere.

Cum s-a ajuns in aceasta situatie? Medicii de familie spun ca problemele lor sunt nerezolvate de multi ani, iar "umilintele" s-au adunat.

Sandra Alexiu, vicepresedintele Societatii Nationale de Medicina Familiei, afirma intr-un interviu pentru Hotnews ca cea mai importanta problema este lipsa de finantare, care ii afecteaza atat pe medici, cat si pe pacientii care, in loc de un drum la cabinetul medicului de familie, sunt nevoiti sa faca drumuri timp de o saptamana pentru o analiza simpla, in lipsa investitiilor in cabinetele de medicina familiei.

Sandra Alexiu vorbeste si despre birocratia excesiva si despre faptul ca medicii de familie au ajuns sa fie perceputi ca "medici second hand, care nu fac altceva decat sa scrie retete si bilete de trimitere":

"Statul roman nu ma lasa sa imi exercit profesia asa cum am fost invatata. In pregatirea mea sunt o gramada de lucruri pe care le invat la facultate, le invat la rezidentiat si pe urma nu pot sa le aplic", acuza Sandra Alexiu.

Ea atrage atentia si asupra faptului ca medicilor de familie le este aproape imposibil sa plece in concediu, daca nu isi gasesc singuri inlocuitor. "Avem o colega in Mures care si-a gasit medic inlocuitor pentru 3 zile ca sa poata sa se duca sa faca cezariana. Daca asta e o viata normala... la 3 zile dupa ce ai facut cezariana sa te intorci la cabinet... Umilitor e cel mai bland cuvant care se poate folosi in cazul asta", povesteste Sandra Alexiu.

Medicii de familie din tara nu renunta la decizia de a protesta, incepand de miercuri, fata de subfinantarea asistentei medicale si fata de birocratia din sistemul medical, a anuntat si presedintele Societatii Nationale de Medicina a Familiei, Rodica Tanasescu.

Tot miercuri, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a anuntat ca peste 60% dintre medicii de familie au semnat actele aditionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate, iar programul de lucru al caselor a fost prelungit astfel incat sa poata fi semnate aceste acte aditionale, pentru a asigura continuitate in acordarea asistentei medicale.

