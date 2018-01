Șefa de cabinet a ministrului Ilie, trimisă în judecată. Ministrul, salvat de parlament

Procurorii au trimis-o în judecată pe șefa de cabinet a ministrului pentru Relația cu Parlamentul, Viorel Ilie, în dosarul în care acesta a fost salvat de colegii senatori de urmărirea penală, după ce au refuzat să acorda DNA avizul pentru cercetarea sa.

Alături de Elena Pop a mai fost trimis în judecată și Zaharia Mihai-Cornel, angajat in minister, pentru savarsirea infractiunii de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, informează biroul de presă al DNA. Procurorii precizeaza ca Maria Alexandrescu, si ea cercetata in dosar, a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei si a primit pedeapsa inchisorii de 1 an si 9 luni, cu amanarea aplicarii pedepsei.

Procurorii precizeaza ca Ministerul a organizat un concurs pentru angajarea de functionari publici pe functii contractuale de executie pe perioada nedeterminata.

"Cu referire la concurs, au rezultat date si probe ca acesta ar fi fost aranjat, astfel incat anumiti candidati agreati de conducerea ministerului (dintre care unul foarte apropiat ministrului Ilie Viorel) sa ocupe functiile, in detrimentul altora, criteriul competentei devenind total nerelevant", anunta DNA.

Potrivit procurorilor, proba scrisa a fost stabilita pentru data de 31 iulie 2017, iar in perioada 20 - 31 iulie 2017, Pop Felicia-Elena, la cererea demnitarului, a solicitat membrilor comisiei de concurs Alexandrescu Maria si Zaharia Mihai-Cornel, subiectele si baremele de corectare pentru proba scrisa din data de 31 iulie 2017.

"La data de 28 iulie 2017, inculpatii Alexandrescu Maria si Zaharia Mihai-Cornel au pus la dispozitia directoarei de cabinet subiectele si baremele de corectare aferente probei scrise, stiind ca respectivele informatii nu erau destinate publicitatii si ca urmeaza a fi dezvaluite anumitor candidati ce urmau sa sustina proba scrisa.

In aceeasi zi, directoarea de cabinet, inculpata Pop Felicia-Elena a dat candidatilor agreati subiectele si rezolvarea lor. Pe langa faptul ca acestia au avut acces la subiectele de concurs si la rezolvarea lor, fiind vadit favorizati fata de ceilalti candidati, a reiesit ca, potrivit intelegerii, ei au si intocmit lucrarile anterior examenului, iar in ziua examenului trebuia ca lucrarile scrise in sala de examen sa fie inlocuite cu cele ce fusesera deja redactate acasa, de catre candidatii favorizati", mai precizeaza procurorii.

Potrivit acestora, potrivit statului de functii din schema de personal a ministerului, nu toti candidatii favorizati ar fi indeplinit conditiile de vechime pentru a ocupa posturile.

"In acest sens, anterior organizarii concursului, ministrul a dispus modificarea statului de functii, astfel incat sa fie posibila angajarea acestora", se mai arata in rechizitoriu.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti.

"Fata de numitul Viorel Ilie, senator in Parlamentul Romaniei si ministru pentru Relatia cu Parlamentul, procurorii au solicitat incuviintare pentru inceperea urmaririi penale sub aspectul savarsirii infractiunii de instigare la infractiunea de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii.

Prin hotararea nr. 106/2017, adoptata la data de 03.10.2017, Senatul a hotarat sa nu ceara urmarirea penala a senatorului Viorel Ilie", amintesc procurorii DNA.

foto Ziarul de Bacău