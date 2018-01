Tudose îl demite după trei luni pe șeful Agenției de Resurse Minerale, numit tot de el

Premierul Mihai Tudose l-a demis de la sefia Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pe Gigi Dragomir si l-a înlocuit cu Sorin Gal, director general al institutiei in 2016-2017. Numirea lui Dragomir a fost una controversată, dată fiind lipsa totală de experiență a acestuia în domeniu.

Dragomir a fost inspector in Administratia Judeteană a Finantelor Publice Ilfov si a lucrat pentru o serie de firme care se ocupa de comertul si distributia de produse alimentare. In ultimii ani a participat la concursuri ANAF pentru o serie de posturi, insa le-a picat pe toate, scrie Hotnews.ro. El nu avea nicio experiență în domeniul pe care a fost numit să-l administreze în urmă cu nici trei luni tot de premierul Tudose.

Sorin Gal, noul sef interimar al ANRM, este director general in institutie, gestionand procesul de evaluare si concesionare a resurselor de petrol. El a facut parte din grupul de lucru care a elaborat proiectul de lege privind redeventele platite de firmele care exploateaza resursele naturale.

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale gestioneaza nu doar domeniul hidrocarburilor (petrol, gaze), ci si al minereurilor (aur, cupru, plumb, zinc, mangan, fier, sare), precum si resursele de ape minerale.

ANRM se ocupa de aprobarea si emiterea permiselor de prospectiune, licentelor de explorare, licentelor de exploatare, precum si a permise de exploatare. De asemenea, avizeaza activitatile de explorare si exploatare a substantelor minerale utile. Important de mentionat este ca are acces la datele si informatiile cu privire la resursele minerale romanesti. In plus, organizeaza concursuri publice de oferta pentru concesionarea de activitati miniere, scrie Hotnews.

foto Agerpres