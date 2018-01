Bădălău: comasarea Apelor cu Mediul. Dragnea: înlocuitorul Doinei Pană, decis la partid

Preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, a declarat miercuri că înlocuirea Doinei Pană, demisionara de la Ape și Păduri, ar trebui hotărâtă la partid, dar pentru că Liviu Dragnea a anunţat o restructurare a Guvernului, este posibil ca acest portofoliu să treacă la Ministerul Mediului.

"Da, e foarte adevărat că doamna Pană are probleme de sănătate. Doamna ministru Pană a tot ţinut, dar noi am rugat-o să rămână. A avut probleme şi noi am rugat-o să rămână, să rămână ca să încheiem bugetul şi tot, a făcut nişte eforturi foarte mari, are probleme de sănătate. În mod normal, pentru înlocuirea sa ar trebui întrunit CEx-ul PSD, dar ţinând cont că domnul preşedinte Dragnea a anunţat o restructurare a Guvernului înainte, în 2017, probabil va discuta cu premierul şi cu forurile competente din partid vizavi de ceea ce doresc şi cum dorim să arate noul Guvern. Din ce înţeleg eu, un Guvern mai suplu, cu ministere mai puţine. E posibil ca acest minister să treacă la Mediu (Ministerul Mediului - n.r.). Deocamdată nu am discutat (despre convocarea CEx - n.r.), abia astăzi a început munca", a declarat Bădălău pentru Agerpres.

Doina Pana a demisionat miercuri din functia de ministru al Apelor si Padurilor.

Dragnea: Înlocuitorul Doinei Pană va fi decis în CEx al PSD

Propunerea pentru conducerea Ministerului Apelor şi Pădurilor, după ce Doina Pană a demisionat, va fi stabilită în cadrul Comitetului Executiv Naţional al PSD, care va fi convocat zilele următoare, a anunţat liderul social-democraţilor, Liviu Dragnea, pe Facebook.

"Îi mulţumesc doamnei ministru Doina Pană pentru activitatea deosebită depusă în Guvernul României! #RadarulPadurilor, Codul #silvic, diminuarea defrişărilor ilegale, toate acestea şi multe altele nu ar fi fost posibile fără implicarea doamnei ministru! Propunerea pentru noul ministru va fi stabilită în cadrul Comitetului Executiv Naţional, care va fi convocat zilele următoare", a scris Dragnea.

La sfarsitul anului trecut, liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca trebuie "sa vedem daca forma guvernului este cea mai buna" sau ar trebui restructurat.

"Evaluarea Guvernului s-a facut permanent si se face uitandu-ne la masurile pe care le-am adoptat in Guvern si ne uitam si in Parlament. Trebuie sa vedem anul viitor daca forma Guvenului este cea mai buna, daca este nevoie sau nu sa se procedeze la o restructurare a Guvernului. Daca da sau nu. Nu a existat nici din partea Guvernului nici din partea noastra in coalitie vreo perioada de ragaz in care sa poti sa faci o astfel de analiza si am avut o discutie cu primul ministru si cu domnul Tariceanu ca in ianuarie sa incepem sa discutam daca se impune, dintr-o discutie cu membrii Guvernului, sa vedem daca este necesar sau nu, pentru ca in ianuarie vom incepe discutii serioase despre ce putem face pentru ca activitatea guvernamentala sa fie si mai buna decat a fost in aceasta perioada. A fost un an guvernamental bun, cu rezultate bune, cu o munca eficienta, cu masurile adoptate", a spus Dragnea pe 28 decembrie, la Romania Tv, potrivit Agerpres.

Presedintele PSD a mai subliniat ca personal, pana acum, nu are niciun element care sa ii spuna ca trebuie sa fie remaniat vreun ministru.