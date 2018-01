Donald Trump, despre consilierul care a spus că fiul său e trădător: Şi-a pierdut minţile

Donald Trump l-a acuzat miercuri pe fostul său consilier Steve Bannon că şi-a "pierdut minţile", într-o usturătoare declaraţie. Schimbarea de ton este spectaculoasă faţă de acest "prieten", cum îl numea Trump



Declaraţia preşedintelui marchează o ruptură de cel care a fost unul dintre strategii victoriei sale spectaculoase din 2016, relatează AFP, preluată de Agerpres.



Acest atac de o virulenţă extraordinară a fost o urmare a difuzării unor fragmente dintr-o carte ce urmează să apară săptămâna viitoare, în care Steve Bannon afirmă că fiul preşedintelui american, Donald Trump Jr., a comis o "trădare" întâlnindu-se cu o avocată rusă care oferea informaţii compromiţătoare despre Hillary Clinton.



"Steve Bannon nu are nimic de-a face cu mine sau cu preşedinţia mea. Când a fost concediat, nu şi-a pierdut doar slujba, ci şi minţile", a reacţionat cel de-al 45-lea preşedinte al SUA într-un scurt comunicat.



"Steve a avut un rol foarte limitat în victoria noastră istorică", a adăugat el, acuzându-l pe fostul său consilier că şi-a petrecut timpul la Casa Albă "dând presei false informaţii pentru a părea mai important decât era".



Schimbarea de ton este spectaculoasă faţă de acest "prieten" pe care Donald Trump îl considera în urmă cu cinci luni un "om bun" tratat incorect de presă.



Anturajul lui Donald Trump se află în centrul anchetei efectuate de procurorul special Robert Mueller asupra unei posibile înţelegeri secrete cu Rusia pentru a influenţa alegerile din noiembrie 2016.



Donald Trump şi Moscova au negat orice înţelegeri, dar un raport al serviciilor americane de informaţii au afirmat în ianuarie anul trecut că puterea de la Kremlin a încercat clar să o destabilizeze pe Hillary Clinton.



Patru membri ai echipei de campanie Trump sunt puşi sub acuzare în această afacere, printre care Paul Manafort, fostul director al campaniei, inculpat la 30 octombrie în principal pentru spălare de bani. Generalul Michael Flynn, consilier prezidenţial pe probleme de securitate naţională înainte de a demisiona, a pledat, de asemenea, vinovat că a minţit FBI-ul în legătură cu discuţiile purtate cu ambasadorul Rusiei în Statele Unite la acea vreme, Serghei Kisliak.



Anchetatorii se interesează mai ales de o întâlnire între fiul cel mare al lui Trump, Donald Jr., însoţit de Jared Kushner, ginere şi consilier apropiat al actualului preşedinte american, şi de Paul Manafort cu Natalia Veselniţkaia, la 9 iunie 2016.

Potrivit familiei Trump, această întâlnire a durat doar "câteva minute", iar avocata presupusă a avea legături cu Kremlinul nu a oferit "nicio informaţie de valoare" pentru a o incrimina pe candidata democrată.



"Cele mai importante trei persoane ale campaniei au considerat că este o idee bună să aibă o întâlnire cu un guvern străin în Trump Tower, în sala de la conferinţe de la etajul 25, fără avocaţi. Ei nu au avut avocaţi", i-a explicat Steve Bannon lui Michael Wolff, autorul cărţii "Fire and Fury: Inside the Trump White House", citată miercuri de cotidianul britanic The Guardian.



"Chiar dacă nu consideraţi că a fost o trădare, un act nepatriotic sau chiar o prostie, iar eu cred că au fost toate acestea, ar fi trebuit să chemaţi imediat FBI-ul", a afirmat Steve Bannon în cartea care urmează să fie lansată pe piaţă săptămâna viitoare.