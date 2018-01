Vrei sa arati ca modelele din reviste? Poarta rujuri mate!

Le vedem pe buzele vedetelor, in revistele de moda si pe peste tot in jurul nostru. Iar rujurile lichide mate au devenit cele mai populare produse cosmetice. Vrei sa stii de ce ar trebui sa le ai si tu in trusa de machiaje? Hai sa aflam impreuna!

Rujurile lichide mate sunt foarte pigmentate

Buzele tale sunt colorate printr-o singura aplicare. Si asta pentru ca formula rujurilor mate contine un procent mult mai mare de pigmenti fata de rujurile clasice. Nu este magie, dar am putea spune ca rezultatul este magic. De aceea, poti foarte bine sa optezi pentru un machiaj mai natural, pentru ca buzele tale sunt deja punctul de interes. Imbraca o pereche de jeansi, arunca pe tine un hanorac supradimensionat, prinde-ti parul intr-o coada si foloseste rujul mat preferat. Acum esti pregatita sa frangi cateva inimi cu un efort minim.

Rujurile lichide mate sunt foarte catifelate

Primele rujuri mate aparute nu erau atat de blande cu buzele tale, insa specialistii in frumusete au reusit sa scoata in ultima perioada variante de 1000 de ori mai bune. Unele dintre cele mai apreciate rujuri lichide mate sunt cele din colectia Matte Stain de la Melkior. Sunt incredibil de pigmentate si, in acelasi timp, ofera un aspect catifelat buzelor tale, fara sa le deshidrateze. Nuantele disponibile sunt PER-FEC-TE, deci ar fi o idee buna sa arunci o privire pe site-ul Melkior.

Rujurile lichide mate ofera volum buzelor tale

Din moment ce culorile sunt foarte accentuate, este normal ca si efectul vizual sa fie unul foarte luxos. Si hai sa-ti spunem un secret: rujurile mate iti permit sa depasesti conturul natural al buzelor. Nu se va vedea ca ai apelat la un astfel de truc!

Rujurile mate sunt perfecte pentru selfie-uri

Probabil ai observat si tu deja ca rujurile mate iti ofera un aspect mult mai glam in poze. De vina sunt culorile foarte pigmentate care reprezinta un punct de interes in selfie-urile pe care le faci. Mai mult, daca folosesti nuante deschise sau foarte puternice, dintii tai vor parea mult mai albi. Daca esti activa pe retelele sociale, precum Instagram sau Facebook, si vrei sa strangi cat mai multe like-uri si follows, foloseste rujuri mate si sigur vei atrage atentia.

Rujurile lichide mate sunt facute sa reziste

Poate cel mai important avantaj al rujurilor lichide mate este rezistenta. Formula lor le permite sa ramana pe buze chiar si daca mananci sau bei, fara sa capete un aspect neglijent si sa-si piarda din intensitate. Nu exista nicio indoiala, aceste rujuri mate sunt un aliat valoros in frumusete pentru orice femeie.

Daca inca nu ai rujuri lichide mate in trusa de machiaje, nu mai sta pe ganduri! Daca vrei sa arati in orice moment al zilei ca modelele din revistele de moda, poarta-le pe buze si vei remarca singura diferenta!