Cathy O’Neil – „Arme matematice de distrugere”

Editura Nemira a publicat un volum bestseller al New York Times şi nominalizat în 2016 la National Book Award: „Arme matematice de distrugere” , scris de Cathy O’Neil, fostă jurnalistă la Wall Street Journal. Cartea este un avertisment asupra pericolelor care decurg din folosirea tot mai largă a modelelor matematice, care ajung să ne reglementeze viaţa. Acestea sunt opace şi incontestabile, chiar dacă greşesc, scrie Cathy O’Neil, şi alimentează discriminarea într-un „cocktail toxic pentru democraţie“. Într-o epocă în care cele mai multe aspecte din existenţa noastră cad sub incidenţa datelor analizate automat, e necesar să le înţelegem mecanismele şi să chestionam modelele.

„Autoarea cunoaşte puterea şi riscurile modelelor matematice, dar are şi darul analogiei, ceea ce o face una dintre cele mai competente comentatoare a folosirii datelor ca arme“, scrie New Tork Times Book Review.

Cathy O’Neil este informatician şi autoare a blog-ului mathbabe.org. A obţinut doctoratul în matematică la Harvard University şi a predat la Barnard College înainte să se mute în sectorul privat, unde a lucrat pentru fondul de garantare D.E. Shaw Group. A fost informatician la diferite firme noi, construind modele care prezic achiziţiile şi preferinţele oamenilor pe Internet.

O’Neil a început programul Lede pentru jurnalismul de date din cadrul Universităţii Columbia. A semnat împreună cu Rachet Schutt volumul Straight Talk from the Frontline. A publicat în format e-book lucrarea On Being a Data Skeptic.