Comitetul Executiv al PSD se întrunește luni. Pe ordinea de zi: restructurarea guvernului

Comitetul Executiv al PSD, for extins de conducere al partidului, a fost convocat pentru luni, 8 ianuarie, la ora 14.00, la sediul partidului din Kiseleff.

Presedintele PSD Liviu Dragnea anuntase miercuri, imediat dupa demisia Doinei Pana din functia de ministru al Apelor si Padurilor, ca noul ministru va fi stabilit intr-o sedinta a CEx zilele urmatoare. Pe de alta parte, Niculae Badalau, presedintele executiv PSD, a precizat ca s-ar putea realiza o restructurare a guvernului, care sa aiba 16 sau 17 ministere in loc de 24 cate sunt in prezent, scrie Hotnews.ro.

"La ultimele declaratii ale presedintelui partidului, Liviu Dragnea, si ale premierului s-ar dori o noua arhitectura a Guvernului. Tinand cont de acest lucru, CEx-ul va lua decizia. Ne dorim un Guvern mai suplu. Probabil, undeva la 16 sau 17 ministere", a spus Niculae Badalau la Digi24.

Tot el a vorbit despre posibilitatea unui Congres, insa nu unul in care sa se aleaga conducerea partidului.

"Cred ca un Congres ar face bine sanatatii partidului, in care sa relansam ideile noastre politice, sa relansam viata politica, mai ales ca 2018 este an preelectoral, stim ca in 2019 vom avea doua randuri de alegeri. In Congresul partidului, conform Statutului, nu putem alege decat vicepresedintii, organele de conducere. Dar nu cred ca e cazul acum sa facem Congres de alegeri", a adaugat el.

Pe 28 decembrie, Dragnea a declarat la Romania TV ca trebuie vazut daca este nevoie de o restructurare a Guvernului.

"Evaluarea Guvernului s-a facut permanent si se face uitandu-ne la masurile pe care le-am adoptat in Guvern si ne uitam si in Parlament. Trebuie sa vedem anul viitor daca forma Guvenului este cea mai buna, daca este nevoie sau nu sa se procedeze la o restructurare a Guvernului. Daca da sau nu. Nu a existat nici din partea Guvernului nici din partea noastra in coalitie vreo perioada de ragaz in care sa poti sa faci o astfel de analiza si am avut o discutie cu primul ministru si cu domnul Tariceanu ca in ianuarie sa incepem sa discutam daca se impune, dintr-o discutie cu membrii Guvernului, sa vedem daca este necesar sau nu, pentru ca in ianuarie vom incepe discutii serioase despre ce putem face pentru ca activitatea guvernamentala sa fie si mai buna decat a fost in aceasta perioada. A fost un an guvernamental bun, cu rezultate bune, cu o munca eficienta, cu masurile adoptate", a spus Dragnea la Romania Tv, citat de Agerpres.

El a adaugat ca este multumit de activitatea premierului Mihai Tudose, pe care si l-ar dori insa mai calm.

"Eu sunt multumit de activitatea premierului Tudose. Este un tip care nu e foarte calm, sunt oameni care nu sunt foarte calmi. (...) Toti trebuie sa fim mai calmi, cand esti mai calm aduni mai multe in jurul tau, cand esti nervos, nu aduni", a aratat el.

Presedintele PSD a mai subliniat ca personal, pana acum, nu are niciun element care sa ii spuna ca trebuie sa fie remaniat vreun ministru.