Interzicerea cumulului de pensii, o pacaleala. Pe furis, Guvernul l-a legalizat din nou

La doar doua saptamani dupa ce premierul Mihai Tudose anuntase cu mare pompa ca s-a interzis cumulul pensiei de stat cu pensiile speciale, Guvernul a revenit asupra deciziei.

A facut-o pe tacute, intre Craciun si Revelion, pentru a le permite parlamentarilor sa incaseze mai multi bani, la batranete, arata ziare.com.



Pe 14 decembrie, prin adoptarea OUG nr. 103, Guvernul Tudose interzicea cumulul unei pensii speciale cu una din sistemul public. La alineatul 4 al articolului 51 din lege era scris negru pe alb: "Pensia din sistemul public de pensii nu poate fi cumulata cu o pensie de serviciu/indemnizatie pentru limita de varsta reglementate de legi cu caracter special".



Presa a relatat pe larg despre adoptarea acestei ordonante care parea sa reprezinte o mult asteptata concretizere a uneia dintre multele promisiuni incluse de PSD in programul de guvernare "aplicat la virgula".



Guvernantii formulasera clar si motivul pentru care cumulul de pensii trebuia interzis incepand cu data de 1 ianuarie 2018:



"Tinand seama de faptul ca pensia din sistemul public de pensii se acorda pentru a acoperi riscurile asigurate prevazute in mod expres, respectiv batranetea si boala, nu se justifica posibilitatea de a incasa doua pensii din acelasi sistem si nici de a incasa o pensie din sistemul public si o pensie de serviciu".



Pe 28 decembrie, insa, la numai doua saptamani dupa ce premierul Mihai Tudose se laudase cu reusita sa legislativa, Guvernul a revenit asupra deciziei, potrivit Digi24. Mai exact, a adoptat OUG nr. 116 prin intermediul careia a abrogat articolul de lege care interzicea cumulul de pensii.



Principiile in baza carora se interzisese cumulul de pensii n-au mai contat atunci cand s-a constatat ca masura ii obliga si pe parlamentari sa renunte la una dintre indemnizatii. In consecinta, guvernantii au decis ca pentru a mentine in vigoare interzicerea cumulului fara sa-i supere pe parlamentari ar trebui sa le revizuiasca acestora statutul. Iar cum asa ceva nu se poate face peste noapte, au repermis cumulul de pensii, pe sest, cand atentia romanilor era la sarbatori si familie.



"Legea nr. 96/2006, republicata, privind Statutul deputatilor si senatorilor (...) cuprinde reglementari potrivit carora indemnizatia pentru limita de varsta se cumuleaza cu orice tip de pensie stabilita in sistemul public de pensii sau in alt sistem de pensii neintegrat sistemului public, precum si cu orice alte venituri realizate", se arata in nota de fundamentare a OUG 116/2017.

Interzicerea cumulului de pensii fusese promisa, in repetate randuri, de lideri marcanti din PSD. Mai intai de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si apoi de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.