Toader se spală pe mâini: nu este responsabil pentru modificarea legilor Justiției

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a replicat presedintelui Klaus Iohannis in sedinta CSM ca nu el a fost cel care a predat proiectul legilor Justitiei catre Comisia speciala, ci comisia l-a invitat, dupa care a insusit proiectul ca initiativa legislativa, relateaza Agerpres.

"Dumneavoastra, domnule presedinte, stiti ca, intr-un alt context, m-am angajat sa fac o radiografie a evolutiei sistemului judiciar, a puterii judecatoresti, pentru a putea vedea in ce masura echilibrul puterilor in stat poate fi etapizat cu o imbunatatire. As face doar o precizare, daca sunteti de acord, ati vorbit de procedura de elaborare a legilor Justitiei. Sigur, nu vreau sa spun ca a fost bine sau nu a fost bine, dar cu certitudine vreau sa va spun ca nu ministrul Justitiei a predat proiectul de lege catre Comisia speciala, ci comisia speciala a invitat ministrul Justitiei care a prezentat proiectul de lege 50 de minute, dupa care l-a preluat si l-a insusit ca initiativa legislativa, e adevarat, cu multumiri", a afirmat Toader, citat de Agerpres.

Pe de alta parte, ministrul Toader pretinde că ca avut o buna colaborare cu CSM.

"Spunea doamna presedinte - oricand chiar si opiniile contradictorii pot genera solutii mai bune (...). Am avut si avem multe activitati de real beneficiu pentru sistemul judiciar. Eu am in fata un proiect din candidatura si citesc o jumatate de fraza care, in opinia mea, este cheia bunului mers al Justitiei si anume - respectarea stricta a atributiilor constitutionale si legale a statutului judecatorilor si procurorilor. Aceasta fraza este pana la urma o sinteza a sintezelor si presupune doua cerinte: sa ne cunoastem, pe de o parte, atributiile, competentele, limitele constitutionale indiferent de locul pe care il ocupam si, in al doilea rand, sa ni le indeplinim corect si rapid", a spus ministrul Justitiei.

El si-a exprimat convingerea ca in continuare va fi o buna colaborare intre MJ si CSM, pentru ca in sistem sunt foarte multe probleme de rezolvat.

Presedintele Klaus Iohannis a criticat, vineri, in sedinta CSM, procedura in cazul modificarilor la legile Justitiei.

"A urmat al doilea Guvern care este si acum in functie s-au reaprins discutiile in jurul modificarilor legilor Justitiei, a urmat o procedura pe care eu am considerat-o foarte netransparenta, s-au initiat modificari in Guvern, care pe urma nu au fost in Guvern, au fost duse cumva printr-o procedura nemaivazuta intr-o comisie speciala a Parlamentului. (...) De ce nu s-a respectat o procedura clara pe care o cunoaste toata lumea? (...) S-a ales o procedura nemaivazuta, netransparenta si s-au ignorat pe fata toate avizele sistemului", a spus el.

El a mai atras atentia ca dezbaterile din comisia speciala au avut loc dupa o procedura "proaspat inventata", iar discutiile s-au purtat cu "pumnul in gura" Opozitiei.