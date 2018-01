Convorbire telefonică Iohannis - Netanyahu: România nu-și mută ambasada la Ierusalim

Preşedintele Klaus Iohannis a avut o convorbire telefonică cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Discuţia a fost iniţiată de şeful executivului din Israel şi a vizat problema mutării ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

Şeful statului a dat asigurări că România nu va urma exemplul SUA şi se va abţine să stabilească misiuni diplomatice la Ierusalim, aşa cum s-a stabilit prin rezoluţia Adunării Generale ONU din 21 decembrie, transmite Administrația Prezidențială.

Cei doi înalți oficiali au avut un schimb de opinii referitoare la situația actuală din Iran, Klaus Iohannis exprimând regretul pentru pierderile de vieți omenești înregistrate în urma recentelor proteste.

***

Președintele PSD Liviu Dragnea și-a reafirmat, la sfârșitul anului trecut, sprijinul pentru mutarea ambasadei române din Israel de la Tel Aviv în Ierusalim. După ce săptămânile trecute președintele SUA Donald Trump a decis să recunoască oficial Ierusalimul drept capitală a Israelului, șeful Camerei Deputaților a declarat că și România ar trebui să ia în calcul decizia de a muta ambasada, în condițiile în care Ierusalimul ar fi recunoscut oficial, la nivel mondial, drept capitală a Israelului.

„Nu mi se par foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran şi are aceleaşi drepturi pe care le avem şi noi. În Israel ambasadele sunt în Tel Aviv, ambasadorii şi personalul, instituţiile centrale ale statului israelian sunt în Ierusalim. În fiecare dimineaţă ambasadorii şi o parte a personalului vin la Ierusalim, seara se duc înapoi. Dacă Israelul îşi va muta capitala în mod oficial la Ierusalim, noi o să stăm cu ambasada la Tel Aviv? Să zicem că noi mutăm capitala la Braşov. Ambasadele rămân la Bucureşti?", a afirmat Liviu Dragnea, la Antena 3.

Liderul PSD a mai declarat că a avut deja o discuție pe acest subiect atât cu Călin Popescu Tăriceanu, cât și cu ministrul de Externe Teodor Meleșcanu. De altfel, Tăriceanu a declarat săptămâna trecută că susține inițiativa colegului său de coaliție: „Eu cred că trebuie făcută o analiză la Ministerului de Externe dar sigur că aceasta nu este numai o analiză a tehnicienilor, pentru că cuprinde o componentă politică importnată. E un subiect pe care îl vom discuta și în coaliție”, a spus preşedintele Senatului.

La o zi de la declarația lui Dragnea, România s-a abținut în Consiliul ONU.

Vot majoritar la ONU împotriva deciziei lui Trump privind Ierusalimul. România s-a abținut

Adunarea Generala a Natiunilor Unite a adoptat joi seara, cu o larga majoritate, un proiect de rezolutie care condamna decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de recunoastere a orasului Ierusalim drept capitala a Israelului.

Dintre cele 193 de state membre, 128 au votat in favoarea proiectului de rezolutie care condamna decizia lui Donald Trump privind Ierusalimul, iar noua tari, inclusiv Statele Unite si Israelul, au votat impotriva. Treizeci si cinci de tari s-au abtinut de la vot. Rezolutia Adunarii Generale ONU nu are caracter legal obligatoriu, scrie ziare.com.

Potrivit unor surse citate de cotidianul Jerusalem Post, 22 dintre cele 28 de tari membre UE au votat in favoarea rezolutiei. Romania, Cehia, Ungaria, Letonia si Polonia s-au abtinut de la vot. Reprezentantul Lituaniei a lipsit de la sesiunea extraordinara a Adunarii Generale ONU.

Informatia a fost ulterior confirmata chiar de MAE roman, care a spus ca "e necesara prudenta si relansarea dialogului in cadrul procesului de pace".

"Ministerul Afacerilor Externe reafirma pozitia cunoscuta cu privire la implementarea 'solutiei celor doua state', Israel si Palestina, care sa co-existe in pace si securitate, si la necesitatea de a pune capat acestui conflict. MAE reitereaza angajamentul constant al Romaniei fata de eforturile comunitatii internationale de a contribui la o rezolvare justa si de durata a conflictului israeliano-palestinian, care sa corespunda intereselor ambelor parti, si la asigurarea pacii si stabilitatii in Orientul Mijlociu", se arata intr-un comunicat de presa, transmis de Ministerul de Externe.

Sursa citata apreciaza ca promovarea proiectului de rezolutie pe tema statutului Ierusalimului survine intr-un moment in care ar trebui manifestata prudenta.

"MAE considera mai degraba necesara, in aceasta etapa, relansarea dialogului direct in vederea deblocarii procesului de pace. In consecinta, Romania a exprimat vot de 'abtinere' in cadrul AG ONU", mai transmite MAE.

Palestina jubileaza

Mahmud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, a catalogat decizia drept o "victorie pentru Palestina".

"Vom continua eforturile la Natiunile Unite si in toate forurile internationale pentru a se pune capat ocupatiei si pentru a infiinta un stat palestinian avand capitala in Ierusalimul de Est", a declarat Nabil Abu Rdainah, purtatorul de cuvant al lui Mahmoud Abbas.

Miercuri, inainte de sedinta ONU, Trump insusi a amenintat ca va dispune reducerea asistentei financiare in cazul statelor care vor vota in Adunarea Generala ONU impotriva initiativei sale.

Aceste tari "iau sute de milioane de dolari, chiar miliarde, si apoi voteaza impotriva noastra. Ei bine, vom urmari aceste voturi. Sa voteze impotriva noastra! Vom economisi mult. Nu ne pasa", a declarat Donald Trump miercuri dupa-amiaza, la Casa Alba.