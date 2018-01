Ministrul Florian Bodog, ”discret, prudent și rezervat” după audierea sa la DIICOT

Ministrul Sănătății Florian Bodog spune, cu privire la audierea sa la DIICOT de joi noaptea în dosarul medicului Mihai Lucan, că a dat declarații ca martor și că, fiind o anchetă în curs are „datoria şi responsabilitatea unui comportament discret, prudent şi rezervat”.

Florian Bodog spune că, în calitate de ministru al sănătăţii, a colaborat instituţional cu magistraţii DIICOT încă din faza cercetării deschise împotriva profesorului Mihai Lucan.

„În cursul zilei de ieri, am dat declaraţii complete, în calitate de martor, în acest dosar. Ca de fiecare dată, am răspuns favorabil demersurilor justiţiei şi voi continua să fac acelaşi lucru ori de câte ori sunt solicitat, ca ministru, dar şi ca cetăţean. Deoarece există o ancheta în curs am datoria şi responsabilitatea unui comportament discret, prudent şi rezervat. Voi sprijini pe căi instituţionale, în măsura competenţelor de care dispun, aflarea adevărului în acest caz, ca şi în celelalte dosare din Sănătate”, a scris Bodog pe Facebook.

Florian Bodog, ministrul Sănătăţii, a fost audiat în calitate de martor, joi seara, la DIICOT, în dosarul în care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare.

Iniţial, primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, şi ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, au fost citaţi joi dimineaţa la DIICOT, însă cei doi nu s-au prezentat, deoarece citaţiile nu au ajuns la timp, iar procurorul de caz a decis ca audierea acestora să fie reprogramată. Ulterior, ministrul Sănătăţii a venit joi seara la DIICOT şi a dat o declaraţie în calitate de martor în dosarul medicului Mihai Lucan, conform Agerpres.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu, cel care a făcut un denunţ în acest dosar, afirma miercuri că actualul ministru al Sănătăţii ar fi intervenit în timpul unui control la Institutul de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca şi că între Mihai Lucan şi Florian Bodog există o legătură de rudenie.

"Florian Bodog, împreună cu funcţionari de la Casa de Asigurări, împreună cu Hirţea - consilierul său, au aranjat ca la un control desemnat de DIICOT funcţionari de la Casa de Asigurări să fie cazaţi la un hotel de cinci stele din Cluj, cu încălcarea legii. Acel control a devenit brusc foarte moale, iar acest lucru s-a făcut cu complicitatea managerului Spitalului Judeţean din Cluj, Petru Şuşcă, care a făcut toate eforturile necesare ca Institutul de Transplant să intre în faliment, ca să îl transforme într-o secţie. Actualul ministru a vorbit cu Hirţea ca să vorbească cu Şuşcă şi să aranjeze ca acei oameni să stea la un hotel de cinci stele. Domnul Bodog are legături foarte vechi cu familia Lucan. Are legături cu familia Lucan printr-o relaţie de naş", a adăugat deputatul.

Medicul Mihai Lucan este cercetat de DIICOT într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane lei, el fiind suspectat că a transferat ilegal la clinica sa privată aparatură ce aparţinea Institutului de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca.

foto Bihoreanul