Leon Danaila, amendat pentru declaratii discriminatorii la adresa comunitatii LGBT

Medicul Leon Danaila, senatorul PNL, a fost sanctionat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) cu suma de 2000 de lei. Motivul: declaratii discriminatorii la adresa comunitatii LGBT (lesbiene, gay, bisexuali si persoane transgender).







Parlamentarul a afirmat, in martie 2017, ca "un homosexual poate sa cumpere copii, sa-i fure", in contextul in care argumenta ca este impotriva casatoriilor intre persoane de acelasi sex.



Potrivit Asociatiei Mozaiq, care a si depus plangerea la CNCD, pentru declaratii homofobe, Colegiul Director al CNCD "constata ca afirmatia (domnului Danaila) a fost facuta in public (...) si a vizat atingerea demnitatii; afirmatiile sunt de natura sa creeze o atmosfera ostila, degradanta, umilitoare la adresa petentilor pe criteriul orientarii sexuale" (Hot. 656/15.11.2017, pg. 3-4).



Colegiul Director al CNCD a hotarat aplicarea unei sanctiuni sub forma unei amenzi in cuantum de 2000 de lei si a recomandat senatorului Danaila "sa evite pe viitor producerea unor fapte de discriminare" (Hot. 656/15.11.2017, pg. 4), screi HotNews.

Reamintim ca senatorul a spus, in martie 2017, intr-un interviu acordat News.ro, ca el este impotriva casatoriilor intre persoane de acelasi sex, argumentand ca doar cuplurile heterosexuale pot sa faca copii, in vreme ce "un homosexual poate sa cumpere copii, poate sa-i fure, poate sa-i achizitioneze pe alte cai".

"Eu sunt pentru casatoriile de sex opus, heterosexuale. Eu asa am invatat, eu sunt de la tara. Eu n-am pomenit la mine homosexuali. Eu aici am auzit. N-am pomenit asa ceva. Heterosexualii, ei dau nastere la copii, pot sa faca copii. Un homosexual poate sa cumpere copii, poate sa-i fure, poate sa-i achizitioneze pe alte cai. Sa-i invete sa devina tot asa, sau femeile care sunt de acelasi sex care vor sa se casatoreasca intre ele, sau doi barbati", spunea Leon Danaila.