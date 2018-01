Neobisnuit de cald: De Boboteaza si Sfantul Ioan, temperaturile vor atinge si la 15 grade

La sfarsit de saptamana, vremea va fi in general calda, cu temperaturi mai mari decat ar fi normal pentru aceasta perioada. Sambata, de Boboteaza, maximele vor fi intre 8 si 14 grade Celsius, iar duminica temperatura va atinge si 15 grade in Bucuresti.





Cerul va fi mai mult innorat in general, dar vor fi precipitatii de scurta durata in nord si va fi prezenta ceata.

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, sambata, de Boboteaza, vremea se va incalzi usor, astfel ca vor fi intre 8 si 14 grade Celsius, mai scazute in zona montana. Cerul va fi variabil in cea mai are parte a tarii, insa in nord si nord est vor fi ploi slabe cantitativ si de scurta durata. Noaptea, temperaturile vor scadea sub zero grade doar in centrul, in zona intracarpatica si in nord-estul tarii, insa va predomina ceata in special in zonele joase de relief.

Duminica, temperaturile vor mai creste putin, ajungand la 15 grade in sudul tarii, insa cerul va fi mai mult noros, aducand precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare la munte, unde va fi si ceata. Minimele se vor situa intre -1 si 6 grade.

In Capitala, incepand de sambata vremea va fi frumoasa, cu temperaturi maxime de 14 grade. Vantul va sufla slab si moderat, iar noaptea va aduce o temperatura de un grad. Duminica vor fi in jur de 15 grade, cu cer senin si vant slab, iar minima nu va cobori sub zero grade Celsius.