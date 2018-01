Prima repriza din partida Dragnea - Tudose: Informatii din culise; scenarii vehiculate

Sedinta Comitetului Executiv al PSD programata pentru luni ar urma sa-i aduca fata in fata pe Liviu Dragnea si pe Mihai Tudose, in conditiile in care amandoi se pregatesc intes pentru eliminarea celuilalt de la parghiile puterii.

Mai multe surse politice sustin ca Tudose a castigat teren in fata lui Dragnea dar ca nu are inca o majoritate confortabila, conform HotNews.

Pe de alta parte, nici Dragnea n-ar mai controla partidul, dimpotriva, pierde tot mai mult din influenta asupra baronilor.



De pilda, fostul ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, il invinovateste, intr-un interviu acordat Columna TV, pe seful PSD, Liviu Dragnea, pentru plecarea sa din Minister, spunand ca liderul social-democratilor era probabil deranjat de vizibilitatea si aprecierea sa in cadrul institutiei.

In aceste conditii, se vehiculeaza mai multe informatii si posibile scenarii pentru sedinta de luni.

1. Unul din scenariile vehiculate, avansat de mai multe surse pe tot parcursul sfarsitului de saptamana, este restructurarea guvernului. In varianta maximala, premierul ar urma sa propuna schimbarea mai multor ministri apropiati de Liviu Dragnea, cap de lista fiind ministrul de interne Carmen Dan urmata de ministrul justitiei, Tudorel Toader.



2. Unul dintre negociatorii duri in aceasta perioada ar fi Nicolae Badalau, care a plecat de ceva vreme de langa Dragnea. Mai multe surse din PSD si ALDE au confirmat, conform HotNews, ca Badalau doreste contopierea Ministerului Mediului cu cel al Apelor. Badalau ar dori sa-l impuna la conducerea noului minister pe Marian Minea, omul lui din Giurgiu, actualul presedinte al Consiliului Judetean.



3. Surse din ALDE sustin insa ca partidul lui Tariceanu nu va renunta la schimbarea Gratielei Gavrilescu din fruntea ministerului si sustin ca varianta comasarii celor doua ministere este doar dorinta lui Badalau si a premierului Tudose, dar ca ALDE n-ar fi fost consultat pe tema restructurarii. Potrivit surselor citate, o decizie privind o eventuala restructurare nu poate fi luata luni, la CEX-ul PSD ci eventual dupa sedinta coalitiei care ar urma sa aiba loc miercuri.

4. Pe de alta parte, unele surse din PSD sustin ca Badalau ar dori schimbarea lui Felix Stroe de la Transporturi si inlocuirea lui cu actuala secretara de stat, Maria Grigore de la ALDE, pentru a compensa plecarea Gabrielei Gavrilescu de la Mediu. Daca ar primi satisfactie cu cele doua solicitari, Badalau ar renunta sa sustina schimbarea lui Marian Ciolacu din functia de vicepremier, mutare dorita de Liviu Dragnea.

5. O miscare confirmata de mai multe surse din partid ar fi trecerea ministrului muncii, Olguta Vasilescu, in tabara lui Mihai Tudose. Vasilescu s-a remarcat pana acum ca unul dintre fidelii lui Liviu Dragnea. Potrivit surselor HotNews, nici ea, nici Claudiu Manda nu mai joaca in tabara liderului PSD.

6. In ce-l priveste pe Liviu Dragne, liderul PSD si-ar dori convocarea unui Congres extraordinar, avand doua obiective: un vot de incredere din partea partidului si schimbarea premierului Tudose. Aici trebuie spus ca mai multi baroni se tem ca in caz ca Mihai Tudose va fi schimbat dupa modelul Grindeanu, presedintele l-ar putea nominaliza din nou pe actualul premier. Greu de crezut ca in aceasta situatie partidul il va pica din nou in Parlament si va accepta sa mearga la anticipate. In ce priveste restructurarea Guvernului, de notat ca Dragnea s-a aratat la sfarsitului anului retinut fata de aceasta varianta.

7. Unele surse din PSD, scrie HotNews, se declara insa sceptice ca la CEX-ul de luni vor avea loc mutari spectaculoase in timp ce altele cred ca vom asista doarl la “deschiderea” meciului Dragnea – Tudose. Pana acum, cei doi au facut miscari si declaratii care au prefigurat razboiul pentru putere din PSD, dar n-au mutat decisiv niciunul.

Toate aceste informatii si scenarii vehiculate in interiorul PSD trebuie luate cu maxima precautie, avand in vedere faptul ca negocierile sunt in curs si ca exista precedente cand taberele au renuntat in ultimul moment la confruntarea directa sau au incheiat armistitii.

************



"Anul 2017 a fost anul in care Dragnea a incercat sa puna mana pe puterea absoluta in Romania, sa scape de dosarele penale, sa-si puna agoniseala din fapte evidente de coruptie la adapost, sa scape de orice urma de opozitie din partid si, practic, sa-si asigure libertatea, indiferent de costuri", scrie pe Facebook Catalin Ivan.