Patriarhul Chiril, agent electoral pentru Putin. Navalnîi cere boicotarea alegerilor

Patriarhul Chiril al Rusiei i-a indemnat pe ruși să participe la scrutinul prezidential din martie, unde actualul presedinte Vladimir Putin este marele favorit, dupa ce Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Putin, care insa nu va putea candida, a indemnat votantii sa boicoteze alegerile.

"Fac un apel la toti, inclusiv la credinciosi ortodocsi, sa luati parte la viitoarele alegeri prezidentiale. Este foarte important", a declarat seful Bisericii Ortodoxe Ruse intr-un interviu difuzat duminica de televiziunea publica cu ocazia Craciunului pe rit vechi, informeaza site-ul postului France 24 preluat de ziare.com.

Patriarhul a vorbit inclusiv despre "posibilitatea ca persoane sau forte rauvoitoare sa utilizeze tehnologia digitala pentru a cauza pagube ireparabile tarii si societatii noastre".

Saptamana trecuta, Alexei Navalnii, principalul opozant a lui Putin, a indemnat votantii sa boicoteze scrutinul prezidential dupa ce autoritatile i-au interzis sa candideze.

In cadrul interviului, seful Bisericii Ortodoxe Ruse a laudat si rolul presedintelui Putin in Siria, afirmand ca interventia Moscovei in acest conflict a avut rol nu doar de a stopa terorismul, ci si de a apara minoritatile crestine din aceasta tara.