Guvernarea și eficientizarea ei, pretexte pentru împărțirea puterii între Dragnea și Tudose

Întrunirea de luni a forului lărgit de decizie al PSD este una cu final anticipat, în ciuda subiectelor tari aruncate pe piață și alimentate de conflictul mocnit Dragnea- Tudose: restructurarea Guvernului, convocarea unui congres extraordinar si modificarea Statutului PSD.

Comitetul Executiv National (CExN) se va intruni de la ora 14.00, la sediul central al PSD. Pretextul întrunirii forului lărgit de decizie al PSD este dat de demisia Doinei Pană de la ministerul Apelor și Pădurilor - ocazie pentru diverse speculații privind posibila restructurare a guvernului, prin comasarea ministerului lăsat fără gestionar-șef cu cel al Mediului.

Doina Pana si-a anuntat saptamana trecuta demisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor pe motive medicale.

Propunerea pentru noul ministrul al Apelor si Padurilor va fi stabilita in cadrul Comitetului Executiv National, care va fi convocat zilele urmatoare, a anuntat, atunci, liderul PSD, Liviu Dragnea, care i-a multumit Doinei Pana "pentru activitatea deosebita depusa in Guvernul Romaniei".

Demisia lui Pană a fost, așadar, pretextul pentru care a fost adusă în discuție posibila restructurare a guvernului, cu o readucere pe tapet a diferendelor între liderul PSD și șeful guvernului, Mihai Tudose - în fapt o luptă de putere în partid.

Presedintele Executiv al PSD, Niculae Badalau, a spus ca Guvernul ar putea fi restructurat, iar Executivul ar putea include 16 - 17 ministere, fata de 24, cate sunt in prezent, el apreciind ca este necesar si un Congres al partidului.

Lui Bădălău i s-a opus Paul Stănescu, cel care a spus că nu este necesară o restructurare a guvernului.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, declara, la finalul anului trecut, ca in ianuarie va avea loc o discutie privind eventuala necesitate a modificarii structurii Guvernului.

In ceea ce priveste remanierea unor membri ai Cabinetului, Dragnea a precizat ca nu are niciun element care sa ii spuna ca trebuie remaniat un anumit ministru. El s-a declarat multumit de activitatea premierului Mihai Tudose. Spusele lui Dragnea trebuie privite, însă, în cheia formală a unor declarații care ar fi menite să nu-l angajeze într-un conflict pe față cu Tudose, conflict pe care nu-l mai poate risca după defectarea lui Grindeanu, premierul îndepărtat prin moțiune de cenzură și recuperat între timp prin cumpărarea tăcerii sale odată cu numirea la conducerea unei structuri care gestionează o piață de 4 miliarde de euro, o sinecură bine plătită. Singurele informații despre conflictul dintre Dragnea și Tudose sunt cele obținute pe surse, televiziunea Digi 24 fiind cea care a citat surse care, sub protecția anonimatului, ar confirma nemulțumirile lui Dragnea la adresa lui Tudose premierul, pe care și l-ar dori îndepărtat.

La rândul său, premierul Mihai Tudose, jucând cartea încă accesibilă a deținerii funcției de premier, a spus că ianuarie ar trebui să fie o lună a evaluărilor, dar nu doar la nivelul guvernului ci a tuturor zonelor de decizie, referindu-se si la sefii de agentii, secretarii de stat, membri in consilii de administratie, unde sunt infiltrați oamenii de bază ai lui Dragnea. Pretextul este, desigur, eficientizarea activității guvernului. .

"Va fi o discutie in coalitie si nu neaparat a Cabinetului, ci a tuturor celor care sunt pusi sa ia niste decizii, sa puna in aplicare decizii, incepand cu sefii de agentii, secretarii de stat, membrii in CA, in AGA", a precizat Tudose, intrebat daca in ianuarie ar urma sa aiba loc o evaluare a Executivului.

Adică tot o luptă de putere ascunsă destul de străveziu în preocuparea pentru guvernarea țării.