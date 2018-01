Școli antreprenoriale în loc de licee. Programă axată pe dezvoltarea spiritului de afaceri

Incepand de la anul, mai multe licee vor purta titulatura de "scoala antreprenoriala", elevii lor urmand sa invete diverse materii prin care sa li se dezvolte spiritul de afaceri.

Informatia apare intr-un document oficial semnat de ministrul Educatiei, Liviu Pop, si prezentat de Profit.ro.

"Avand in vedere ca se intentioneaza evaluarea liceelor pentru a se acorda aceasta marca, nu este oportuna infiintarea de licee de antreprenoriat, ci dezvoltarea unitatilor de invatamant existente pentru a fi indeplinite criteriile incluse in metodologia specificata mai sus", se arata intr-un proiect de metodologie, care va fi dezbatut in cadrul unui grup de lucru interinstitutional si supus ulterior aprobarii, urmand sa intre in vigoare in anul scolar viitor.

Pe plan internațional, în țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) există uzanța de a atribui marca de „instituție de învățământ antreprenorială” acelor unități de învățământ, fie universități sau licee, care demonstrează îndeplinirea anumitor criterii și care se referă la capacitatea organizațională, dezvoltarea antreprenoriatului în activitățile de predare și învățare, relații de parteneriat între instituția de învățământ și mediul economic, intemaționalizare, existența instrumentelor de măsurare a impactului instituției antreprenoriale în mediul extern.

Dezvoltarea spiritului antreprenorial in randul liceenilor este o practica pe plan international, existand si o competitie finantata de Comisia Europeana, care sustine atat initiativa, cat si atragerea de resurse si facilitarea accesului elevilor la piata de munca.

Conform JA Romania, educatia antreprenoriala presupune intregul curriculum formal si non-formal din scoala, prin care actorii implicati in procesul de invatamant (profesori, elevi, personal administrativ al scolii) isi dezvolta urmatoarele competente antreprenoriale: