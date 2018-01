Tudose nu renunta la restructurarea Guvernului. Dragnea neaga un conflict cu premierul

Seedinta Comitetului executiv al PSD s-a terminat in coada de peste, mai exact printr-o aminare a deciziei de restructurare a Guvernului pina la urmatorul CEx care va avea loc la sfirsitul lunii ianuarie. Presedintele executiv, Nicolae Badalau a trimis CEx o scrisoare extrem de critica la adresa conducerii partidului, in care a acuzat disparitia democratiei interne. Dragnea a rerfuzat sa comenteze scrisoarea.

Singurele decizii luate in sedinta CEx au fost nominalizarea lui Ioan Denes in locul Doinei Pana la ministerul Apelor si fixarea urmatoarei sedinte pe 29 ianuarie la Iasi.

Premierul Mihai Tudose a anunţat la finalul Comitetului Executiv că nu renunţă la ideea restructurării Guvernului, precizând că o va propune la CExN de la Iaşi, care va avea loc la sfârşitul acestei luni.

"Restructurarea nu se putea face astăzi. Azi am lansat subiectul. Nu renunţ la idee, o voi propune în amănunte partidului la CEx-ul de la Iaşi, (....) la sfârşitul lunii", a mai spus Tudose.

Mihai Tudose nu a mai iesit alaturi de Liviu Dragnea pentru a da declaratii presei, asa cum o facea de obicei., conform HotNews.

Dragnea: M-am plictisit de discutiile despre demisia mea din fruntea partidului

Iesit singur la declaratii de presa, Liviu Dragnea a vorbit despre restructurarea guvernului, desemnarea candidatului pentru prezidentiale si a negat existenta unui conflict cu premierul Tudose. Totodata Dragnea a refuzat sa comenteze scrisoarea lui Badalu, spunind ca nu a citit-o.

Liviu Dragnea sustine ca din partea lui nu exista tensiuni cu premierul Tudose, dar restructurarea Guvernului este o decizie a coalitiei, pentru ca necesita un vot in Parlament, conform ziare.com.

Dragnea a spus ca se va intalni maine cu Calin Popescu Tariceanu, cu care a vorbit deja despre restructurarea Guvernului, insa nu au stabilit inca nimic in acest sens.

Decizia finala trebuie luata in coalitie, pentru ca votul va fi in Parlament, premierul poate propune, dar nu are rolul de a hotari, a spus Dragnea.

Dragnea a subliniat ca e mult prea devreme pentru a se discuta despre candidatul PSD la prezidentialele care au loc peste doi ani. De aceea, a refuzat categoric sa confirme ca are de gand sa isi asume sa candideze in decembrie 2019.





Liviu Dragnea a fost intrebat daca, urmare a acestui caz, Carmen Dan nu ar trebui sa demisioneze din functia de ministru de Interne.

"Asta e o intamplare foarte grava. Eu cred ca ministrul de Interne ar trebui sa faca o analiza serioasa sa vada cum a trecut testele psihologice si cum a stat atata timp in Politie. Poate ar trebui sa faca o analiza serioasa a conducerii Politiei. Poate ar trebui sa o fi facut mai demult", a raspuns liderul PSD.



Dragnea spune ca s-a discutat atat de mult de o eventuala demisie a sa din fruntea PSD incat s-au "plictisit" si el si colegii.

Vor fi sedinte de Birou Permanent saptamanale, dupa sedintele de coalitie, a anuntat Dragnea, in replica la acuzatia ca s-a suspendat democratia in PSD in 2017 pentru ca nu au avut loc sedinte BPN.

Intrebat despre existenta unor tensiuni cu Mihai Tudose, Dragnea a replicat: "Din partea mea, categoric nu".

**********

UPDATE: Premierul Mihai Tudose a cerut restructurarea Guvernului in timpul sedintei de azi a Comitetului Executiv al PSD, potrivit unor surse din partid, screie HotNews.

El si-ar fi exprimat nemultumirea fata de calitatea echipei guvernamentale. Nu e clar pana la acest moment daca liderii PSD au fost de acord cu cererea lui Tudose.

O restructurare a Guvernului ar duce la un vot in Parlament pentru noua formula guvernamentala.

Liderii PSD au decis astazi ca un nou CExN sa aiba loc pe 29 ianuarie, si e de asteptat ca decizia finala sa fie luata in acea sedinta.

UPDATE Ioan Denes, senator PSD de Bistrita, a fost agreat luni de conducerea PSD pentru a o inlocui pe demisionara Doina Pana ca ministru al Apelor si Padurilor, potrivit unor surse din partid citate de HotNews. Denes a fost sustinut de organizatia de Bistrita, condusa de Radu Moldovan, organizatie care o sustinuse si pe Doina Pana.

In timp ce Mihai Tudose pledeaza pentru o restructurare guvernamentala de amploare prin care numarul ministrilor sa fie redus la 17 si pentru o conducere "colectiva" a partidului, formata din 5-6 baroni locali, Dragnea se opune atit congresului cit si restructurarii.

De altfel, premierul Mihai Tudose a propus oficial, in sedinta CEx, restructurarea Guvernului, au declarat surse politice pentru Mediafax.





Oficial, Dragnea a declarat ca il sustine in continuare pe Tudose pentru functia de premier si ca nu se "teme" ca isi va pierde functia de presedinte al partidului, dar cu toate acestea spune ca nu se impune un Congres extraordinar.

Pe linia lui Dragnea au fost majoritatea membrilor CEx, inclusiv Nicolae Badalau, despre care presa a vehiculat ca ar fi trecut in tabara lui Tudose. Intrebat de ziaristi despre o posibila conducere colectiva, Badalau a raspuns:" Nu exista asa ceva".

Pe de alta parte, Marian Oprisan, liderul de la Vrancea, care a avut o intilnire cu premierul inaintea sedintei CEx, a declarat ca este nevoie de o restructurare toatala a administratiei si guvernarului.

"Ca să ducem la capăt programul de guvernare asumat de PSD, este nevoie de o restructurare totală a administrației centrale și implicit a Guvernului”, a declarat Marian Oprișan la sediul PSD.

**************

Comitetul Executiv Naţional al PSD s-a reunit luni, în şedinţă, la sediul central al partidului din şoseaua Kiseleff.

Pe ordinea de zi se află desemnarea unui nou ministru al Apelor şi Pădurilor, după ce Doina Pană şi-a dat demisia din această funcţie invocând motive de sănătate.

Totodată, rîmâne de văzut dcaî conducerea PSD va face o analiză a activităţii Guvernului, dacî se va vorbi despre restructurarea Executivului