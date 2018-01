Dragnea: o greșeală desemnarea candidatului la prezidențiale cu doi ani înainte de alegeri

Liviu Dragnea a spus luni, după ședința CEx lărgit, că nu este de acord cu desemnarea unui candidat la prezidențiale cu doi ani înainte de alegeri, pentru că în mai puțin de trei luni acesta ar dispărea, cu trimitere indirectă la uzura de imagine pe care ar suferi-o potențialul candidat.

"Nu, ar fi o mare greşeală. Dacă noi am desemna un candidat, în trei luni de zile, el dispare. (...) Nu discutăm acum. (…) Oricum, candidatul la prezidenţiale va fi desemnat în urma unui congres. Se pune problema când. Eu, cum am gestionat ultimii doi ani şi jumătate, am alt punct de vedere în ceea ce priveşte data când trebuie anunţat candidatul la prezidenţiale. Nu de acum. Nu în primăvară”, a spus liderul PSD.

Întrebat dacă exclude canndidatura sa, Dragnea a evitat să dea un răspuns ferm: ”Vom discuta mai târziu de cine ar fi posibil candidat la prezindeţiale”.

Dragnea nu este de acord nici cu schimbarea modului de alegere a președintelui PSD.

"Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere avansata de Victor Ponta, sustinuta de mine, si cred ca ar fi un pas inapoi, pentru ca ii da presedintelui partidului o legitimitate foarte mare", a spus el.