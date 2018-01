Polițistul-pedofil ar fi violat o fetiță de 7 ani. Evaluările psihologice, ineficiente

Politistul acuzat ca a agresat sexual doi copii in liftul unui bloc din Sectorul 6 al Capitalei si-a recunoscut fapta, dar si un viol comis in 2012 asupra unei fetite de 7 ani in acelasi sector. Cazul polițistului pune în discuție eficiența testelor psihologice din poliție.

Anuntul a fost facut luni seara, de avocatul barbatului, care a precizat ca initial acesta si-a recunoscut doar partial faptele, pentru ca apoi să recunoască și violul din 2012, transmite ziare.com.

De asemenea, avocatul a spus ca politistul a incercat sa-si explice gestul afirmand ca a avut niste probleme. Politistul, retinut pentru 24 de ore, va fi prezentat marti instantei cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile.

Barbatul a fost prins de politisti luni dimineata. Agresorul este politist in cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei, iar la audieri a recunoscut faptele. El ar fi fost recunoscut de catre colegii sai, care l-au denuntat duminica dupa-amiaza. Politistul se numeste Eugen Stan si lucreaza de 10 ani in Brigada Rutiera, fiind transferat de la Jandarmerie pe un post de sofer al unui sef din Politie, este casatorit si are doi copii.

Anul trecut ar fi incercat sa violeze o femeie, iar in 2012 a abuzat sexual o fetita, tot in Sectorul 6 al Capitalei.

Poliția recunoaște că testele psihologice nu sunt doar depășite ci și ineficiente: ele nu pot depista eventuale probleme psihice

Testele psihologice la care sunt supusi angajatii Politiei Romane nu pot depista tulburari psihice, a sustinut luni seara Georgian Dragan, purtatorul de cuvant al Politiei Romane, intr-o scurta declaratie de presa legata de cazul politistului retinut pentru pedofilie.

Eugen Stan, retinut de procurori pentru ca a agresat sexual doi copii, a fost supus unei evaluari psihologice in 2014, iar urmatoarea era programata pentru 2019.

"In realizarea evaluarilor psihologice se folosesc baterii de teste care sunt stabilite tinand cont de recomandarile comisiei de specialitate din cadrul Colegiului Psihologilor din Romania. Totodata, aceste teste utilizate nu pot identifica tulburari psihice. Ultima evaluare a persoanei in cauza a fost in 2014, iar urmatoarea era programata pentru 2019", a spus Dragan.

Intrebat ce anume se apreciaza la aceste verificari psihologice, daca nu se pot depista boli psihice, oficialul MAI a declarat ca se poate "identifica doar capacitatea de a exercita atributii de politist".

"El a activat in cadrul Brigazii Rutiere Bucuresti incepand cu anul 2010 unde a obtinut calificativele bine si foarte bine.

Dragan a precizat ca seful Politiei Romane a dispus verificarea managementului Politiei Rutiere, unde este angajat suspectul de pedofilie. In plus, s-a dispus "modificarea bateriilor de texte psihologice".

Acum se verifica daca Eugen Stan a mai agresat si in trecut alte persoane. Oficialul MAI a explicat ca au existat alte cazuri care au ramas cu autor necunoscut din lipsa de probe. In plus, una dintre persoane si-a retras plangerea si nu se putea pune in miscare actiunea penala fara plangerea prealabila a victimei. Acum se va ancheta si daca persoana respectiva a fost cumva presata sa isi retraga plangerea, scrie ziare.com.