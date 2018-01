În Madagascar nu există cadru legal pentru acordarea azilului politic cerut de Mazăre

Radu Mazare nu poate primi azil politic in Madagascar pentru ca nu exista un cadru legal in baza caruia sa i se acorde, a declarat consulul Republicii Madagascar, Serge Rameau.

Nu numai ca statul de pe coasta estica a Africii nu ii poate oferi protectie lui Radu Mazare, dar Romania ar avea chiar parghiile legale de a-l aduce pe acesta in tara, apreciaza Serge Rameau.

"Nu a venit la noi ca sa ceara o viza. Nici nu a venit personal la ambasada. A trimis pe cineva, o prietena a lui, cu un dosar la ambasada Romei, ca sa ceara un aviz de expatriere. Azil politic la Madagascar nu exista. Nu e prevazut, nu este niciun cadru. Poti veni la Madagascar si cu o viza de 30 de zile transformabila si sa ceri sedere cu anumite scopuri. Dar in niciun caz nu exista azil politic. Cum am aflat eu, dar nu stiu daca e adevarat, ca spune ca daca e pus in Romania in inchisoare o sa fie omorat si de asta cere azil politic in Madagascar. Este un cadru juridic intre Franta si Madagascar care s-a extins si la Uniunea Europeana. Iar Romania facand parte din UE poate prin acest cadru juridic sa actioneze niste legi ca sa poate sa trimita cerere de aducere", a precizat Serge Rameau pentru Antena 3, preluată de ziare.com.

Radu Mazare a plecat din tara de Craciun cu un avion care avea ca destinatie Parisul. Acesta a incalcat prevederile controlului judiciar si a anuntat din Madagascar ca nu se mai intoarce în țară.