Mariana Gheorghe va fi înlocuită de Christina Verchere la conducera OMV Petrom

Mariana Gheorghe, directorul general al OMV Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din sud-estul Europei, pleacă de la conducerea companiei după aproape 12 ani, fiind unul din cei mai longevivi CEO din România.

Compania a anunţat marţi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB), unde este listată, că cea care îi va lua locul este Christina Verchere (foto).

Mariana Gheorghe afirmă că este momentul să renunţe la această funcţie, după 12 ani ”extrem de intenşi”, urmând ca lunile viitoare să lucreze împreună cu noul şef, Christina Verchere, conform News.ro.



Dupa 12 ani extrem de intensi petrecuti la OMV Petrom, consider ca este momentul sa renunt la aceasta functie si ca Christina Verchere si o noua generatie de lideri sa continue constructia unei companii puternice. Sunt onorata ca am fost implicata in transformarea OMV Petrom si in dezvoltarea potentialului sau de crestere, afirma Mariana Gheorghe, intr-un comunicat.

In urmatoarele luni, Christina Verchere si Mariana Gheorghe vor lucra indeaproape pentru atingerea obiectivelor companiei si a potentialului de crestere al acesteia.

Marti, Mariana Gheorghe a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si cu presedintele Klaus Iohannis.

Clasata de mai multe ori pe primul loc in topul "100 Femei de Succes" la categoria CEO, realizat de revista Capital, Mariana Gheorghe a fost numita la conducerea Petrom in iunie 2006, la doar doi ani de la privatizarea companiei.

Verchere a fost preşedinte al British Petroleum pentru Asia-Pacific, dar a condus şi BP Canada Energy. A locuit în Hong Kong, Tokyo, SUA şi Regatul Unit.

”În şedinţa de astăzi (marţi, 9 ianuarie, n.r.), Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a numit-o pe Christina Verchere în funcţia de preşedinte al directoratului şi director general Executiv (CEO) al OMV Petrom SA. In conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom SA, numirea a fost făcută pentru perioada rămasă din mandatul Marianei Gheorghe, până în data de 16 aprilie 2019”, arată un comunicat transmis BVB.

Christina Verchere a acceptat numirea şi va prelua poziţia, ”în funcţie de disponibilitate”, cel mai târziu începând cu 21 mai 2018.

”Înainte de şedinţa Consililului de Supraveghere de astăzi, Mariana Gheorghe a renunţat la mandatul de preşedinte al Directoratului şi CEO al OMV Petrom SA. Renunţarea va deveni efectivă la momentul în care succesoarea va prelua funcţia, cel mai târziu pe 20 mai 2018”, mai informează comunicarul.

Într-un interviu acordat News.ro în luna noiembrie, Mariana Gheorghe spunea că una dintre cele mai mari provocări ale momentului pentru o companie mare este faptul că pasul schimbării din energie, dar şi în celelalte sectoare este mult mai mare, iar ritmul schimbării e mult mai mare decât până acum. Ea afirma totodată că nu credea vreodată că societatea va ajunge să folosească drone, de exemplu.

”Vorbim tot mai mult de energie regenerabilă, de maşini electrice, de combustibili alternativi. Toate acestea vor avea un impact foarte mare asupra mixului energetic, asupra cererii unor produse şi asupra nevoii de adaptare a business-ului pe care îl reprezinţi. Problema pe care o vedem este că ritmul schimbării în energie, dar şi în celelalte sectoare este mult mai mare, ritmul de schimbare e mult mai mare decât până acum. În general, nu vrem să vorbim de revoluţia industrială, dar eu cred că trăim o revoluţie industrială 4.0. Este o realitate, o simţim şi în energie, dar şi în absolut toate celelalte domenii de activitate”, a declarat în luna noiembrie în interviul oferit News.ro Mariana Gheorghe, directorul general al OMV Petrom.

OMV Petrom are o capitalizare de 17,04 miliarde lei.

Profitul net al OMV Petrom a crescut cu 111% în primele nouă luni, la 1,85 miliarde lei, de la 878 milioane lei în perioada ianuarie-septembrie 2016, în timp ce vânzările totale au crescut cu 20%, la 14,29 miliarde lei.

Investiţiile companiei au scăzut în primele nouă luni cu 5%, la 1,72 miliarde lei, de la 1,81 miliarde lei în aceeaşi perioadă a anului trecut.

OMV Petrom avea la sfârşitul lunii septembrie circa 13.900 de angajaţi, cu 7% mai puţini faţă de perioada similară a anului anterior.

Este cel mai mare grup petrolier din România, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze de aproximativ 64 milioane bep în 2016.

Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860 MW.

Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere, OMV Petrom este prezent pe pieţele din România şi ţările învecinate prin intermediul a 783 benzinării, la sfârşitul lui 2016, sub două branduri, OMV şi Petrom.