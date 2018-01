Emil Boc, audiat în dosarul Lucan, medicul acuzat de devalizarea Institutului din Cluj

Fostul premier Emil Boc este audiat miercuri la sediul DIICOT din București în dosarul medicului Mihai Lucan, acuzat de delapidare şi e suspectat că s-a îmbogăţit folosind banii şi aparatura Institutului de la Cluj.

Primarul municipiului Cluj-Napoca este audiat în calitate de martor, transmite Digi 24.ro.

Emanuel Ungureanu, deputatul USR care a dezvaluit practicile medicului Mihai Lucan, a declarat săptămâna trecută că a depus in urma cu cateva luni o plangere impotriva primarului de Cluj, Emil Boc, pentru un presupus ajutor dat medicului Mihai Lucan.

La ieșirea de la DIICOT, deputatul USR a afirmat că medicul Lucan a fost ajutat de Emil Boc, care a fost operat la rândul său de medicul clujan şi pe care l-a avut consilier personal pe probleme de sănătate. De asemenea, deputatul spune că în dosarul medicului Mihai Lucan este implicat şi actualul ministru al Sănătăţii, Florian Bodog, care l-a ajutat pe medicul urolog în timpul unui control, care a fost ”foarte moale”. Ungureanu susţine că familiile Lucan şi Bodog au legături vechi, printr-o relaţie de naş care datează din 2007.

„Am adus niște precizari importante de care nu știți. El a fost ajutat în Cluj de domnul Emil Boc, el nu putea să facă busniss-ul numit Lukmed fără Emil Boc. O să vedeți în succesiunea de hotărâri de consiliu local cum se facilitează din ce în ce mai mult acest business numit de pacientți LucFurt. Domnul Boc a fost operat de profesorul Lucan și la clinica de stat, și la clinica privată. Domnul Boc l-a numit consilier personal, mă întreb și vă întrebați probabil toți, văzând ce personaj malefic este Lucan. Ma întreb ce anume l-a învățat domnul Lucan în calitate de consilier pe probleme de sănătate pe domnul Boc. Domnul Boc a avut o problema de sănătate și mergea pe un anumit circuit fără să dea niciun ban, ori la clinica de stat, ori la clinica privată. Vă asigur că pe domnul Boc nu l-a întrebat nimeni unde lucrează că se știa foarte clar”, spunea Ungureanu săptămâna trecută.

Ungureanu a spus ca bolnavii din Romania sunt jecmaniti, deoarece din sute de clinici de stat, sunt indemnati sa mearga la privat, unde sunt jecmaniti de "Dumnezeii medicali", deoarece, sustine deputatul USR, Lucan nu este singurul medic care a recurs la astfel de fapte, mai spune el.

"Romania este plina de Lucani. Trebuie mobilizate Parchetele Judetene, pentru a se vedea cat de frecventa este aceasta practica a jafului banului public si a santajului emotional. Am foarte multe dovezi despre sute de bolnavi. Am dat liste clare cu pacienti - cu nume si prenume - care au fost redirectionati din clinicile de stat la cele private", a spus Ungureanu.

Boc reacționează: Nu am beneficiat de niciun tratament preferențial din partea lui Lucan

Emil Boc sustine ca nu a beneficiat de tratament preferential din partea medicului Mihai Lucan, iar despre contractul de concesiune pentru realizarea clinicii LukMed spune că a fost aprobat de Consiliul Local Cluj-Napoca inainte ca el sa fie ales primar.

Emil Boc a declarat săptămâna trecută corespondentului Mediafax ca a avut scurte interventii medicale, care nu au necesitat internare, atat la clinica de stat, cat si la clinica privata.

"Contractul de concesiune pentru realizarea clinicii LukMed, care stabilea pretul si suprafata de teren, a fost aprobat de catre Consiliul Local Cluj-Napoca inainte ca eu sa fiu primar.

In timpul mandatului meu, Consiliul Local a detaliat, prin Hotarari de Consiliu, precizarile din contractul de concesiune stabilite inainte ca eu sa fiu primar. Nu am beneficiat de niciun fel de tratament preferential din partea domnului Lucan, am avut scurte interventii medicale, care nu au necesitat internare, atat la clinica de stat, cat si la clinica privata.

In conditiile in care actul medical se putea realiza in Cluj-Napoca, am considerat firesc sa am interventia medicala acasa si nu in strainatate", a spus Boc.

Dosarul Lucan

Mihai Lucan, fiul acestuia, directorul administrativ al Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj, Dan Emil Fofiu-Sânpătreanu şi directorul economic Sanda Rodica Baciu au fost reţinuţi în luna decembrie pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT, pentru delapidare şi constituirea unui grup infracţional organizat. Ei sunt cercetați sub control judiciar.

Conform procurorilor, membrii grupului au prejudiciat Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca, inclusiv prin folosirea unui aparat utilizat în tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapie, aparat care a fost transferat la clinica privată fără acte, consumabilele necesare find achitate tot de institut. Astfel au fost trataţi 159 de pacienţi, findu-le percepute sume cuprinse între 3.000 şi 6.700 euro/intervenţie.

