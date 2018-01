Situatie incordata: Carmen Dan a discutat cu Tudose, apoi s-a dus la biroul lui Dragnea

Premierul Tudose a discutat cu Carmen Dan la finalul sedintei de guvern, dupa care ministrul de Interne a plecat la Parlament, unde s-ar fi intalnit cu Liviu Dragnea, liderul PSD.



Premierul Mihai Tudose a avut o discutie cu Carmen Dan, dupa sedinta de guvern de miercuri in care a anuntat nu il va demite pe seful Politiei Romane, asa cum i-a cerut ministrul de Interne.

Deocamdată nu se știe clar subiectul și la ce concluzie au ajuns cei doi, însă e lesne de înțeles că au vorbit despre scandalul iscat în interiorul Poliției, conform Digi24.

Discutia dintre Mihai Tudose si Carmen Dan a avut loc in biroul premierului de la Palatul Victoria si a durat circa 15 minute. Ulterior, ministrul Carmen Dan s-a dus la Parlament.

Conform Antena3, Carmen Dan se afla in jurul orei 16 in biroul lui Liviu Dragnea, liderul PSD şi presedintele Camerei Deputatilor.

Anterior, premierul anuntase ca nu va da curs solicitarii de inlocuire a chestorului sef Bogdan Despescu.

"Am discutat cu domnul Bogdan Despescu si mi-a prezentat raportul. Am inteles de pe surse ca noua propunere (Catalin Ionita - n.red.) si-a declinat intentia de a ocupa functia si l-am rugat pe domnul Despescu ca intr-o saptamana sa imi prezinte masurile pentru remedierea situatiei. Totuti, acel faptas a fost prins in doua zile", a declarat premierul Tudose, la inceputul sedintei de guvern.

Seful Executivului a avut, miercuri dimineata, o intalnire cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, dupa ce ministrul Carmen Dan i-a cerut demiterea lui Despescu din cauza lipsei de comunicare si a modului in care a gestionat cazul politistului-pedofil.

Pe de alta parte, ministrul Carmen Dan a declarat public marti ca una dintre faptele de care e acuzat politistul s-ar fi prescris, informatia fiind ulterior dezmintita de procurori, care l-au pus miercuri sub acuzare pe Eugen Stan.

În ciuda recomandării venite de la premier, de a nu propune demiterea lui Despescu, Carmen Dan a ieșit ieri în conferință de presă și a anunțat că a trimis demisia superiorului său. În acest context, premierul Tudose i-a sugerat lui Carmen Dan să demisioneze.

„Eu pot să-mi dau demisia dacă e nevoie”, ar fi spus Carmen Dan, potrivit unor surse politice. Răspunsul lui Mihai Tudose a fost unul pe măsură: „Atunci dă-ți-o!”, conform Stiripesurse.

Conform tot Stiripesurse, nu este clar ce a făcut Carmen Dan la Parlament, pentru că Liviu Dragnea ar fi plecat din Capitală.