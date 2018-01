Tusk: Guvernul polonez poate incerca iesirea din UE; decizii esentiale, pe placul Moscovei

Donald Tusk, presedintele Consiliului European, crede ca nationalistii conservatori aflati la putere in Polonia ar putea incerca sa scoata tara din Uniunea Europeana in momentul in care Varsovia va deveni un contributor net la bugetul european.

Tusk considera ca numeroase decizii esentiale ale guvernului conservator de la Varsovia "raspund intereselor si asteptarilor Moscovei", potrivit unui interviu publicat miercuri si citat de AFP, preluata de HotNews.



Fost premier polonez de centru si principal rival al partidului Dreptate si Justitie (PiS) al lui Jaroslaw Kaczynski, a facut aceste declaratii in conditiile in care tara sa are o serie de conflicte cu UE, legate in special de controversate reforme judiciare care, luna trecuta, au determinat Bruxellesul sa lanseze proceduri disciplinare fara precedent.



"Pentru PiS, balanta beneficiilor apartenentei la UE se reduce doar la bilantul platilor, fara a tine cont de toate celelalte avantaje, precum piata comuna, ordinea legala, garantiile de securitate etc.", a declarat Tusk pentru saptamanalul catolic liberal Tygodnik Powszechny.



"Atat timp cat nu suntem contributori neti, jocul merita jucat pentru ei. Pot deci sa imi imaginez ca in ziua in care Polonia se va alatura contributorilor, puterea va decide sa ii intrebe pe polonezi daca vor in continuare ca tara lor sa ramana in sanul UE si le vor explica apoi ca e bine sa spuna adio UE", a explicat el.



In prezent, nu exista pronosticuri legate de momentul in care Polonia ar putea deveni contributor net. Deocamdata, este principalul beneficiar de fonduri europene, cu 7,1 miliarde de euro in 2016.



"Comportamentul fata de UE, tentativele de a construi un grup aparte format din tarile vecine direct sau indirect cu Rusia care se indeparteaza din ce in ce mai mult de centrul occidental, atitudinea fata de democratia liberala, in fata organizatiilor nonguvernamentale, fata de independenta tribunalelor si a presei, fata de minoritatile sexuale ... As putea sa enumar in continuare numeroase subiecte unde PiS si Moscova au obiective si opinii similare", a subliniat Tusk.



Cu toate acestea, a adaugat el, "la Bruxelles exista inca o enorma speranta - nu mai vorbesc de incredere, care a disparut de mult timp - ca Polonia va ramane in UE".