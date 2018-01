Tudose cere demisia lui Carmen Dan: M-a mintit, nu mai pot sa lucrez cu un astfel de ministru

Dupa ce a refuzat sa-l demita pe seful Politiei, premierul Mihai Tudose a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, spunind ca nu mai poate sa lucreze cu aceasta deoarece l-a mintit de fata cu martori. Tudose a declarat ca daca ”va fi lasata, Carmen Dan isi va da demisia”, iar el i-o va accepta.

"Cu un ministru de Interne care sa ma minta in halul acesta, eu nu mai pot sa lucrez", a spus prim-ministrul, miercuri seara, la Antena3.

Premierul a spus ca Dan si-a exprimat disponibiliatea de a renunta la functie inca de luni si, daca isi da demisia, el o va accepta. "Daca e lasata, isi va da demisia", a subliniat Tudose,

Premierul a refuzat sa precizeze de cine este vorba, de catre cine ar trebui sa fie lasata, dar cu toate acestea a fost evident ca se refera la Liviu Dragnea, mai ales ca in cursul zilei de miercuri au circulat o serie de informatii pe tema aceasta. Carmen Dan este o apropiata a lui Dragnea, fiind promovata de acesta in guvern.

Cit priveste ”minciuna” de care o acuza pe Dan, este vorba de faptul ca chestorul Catalin Ionita, propus de ministru sa devina noul sef al Politiei Romane, nu si-ar dori functia. Tudose a relatat ca a intrebat-o pe Dan daca e adevarat si ca a fost mintit:

"Va divulg un lucru si supararea mea pe doamna ministru: Am intrebat-o daca e adevarat, mi-a spus ca omul isi doreste functia. L-am sunat la pranz pe domnul chestor sa-l intreb eu. Buna ziua, sunt premierul, doriti functia? Domnule premier, permiteti sa raportez, in cursul diminetii m-am prezentat la doamna ministru cu un raport in care refuz functia. Am insistat: Chiar nu doriti functia? Nu, domnule prim-ministru, chiar nu doresc functia”

Tudose a spus ca Bogdan Chirieac a auzit aceasta discutie, dar nu a dat alte detalii.

Premierul a mai precizat la Antena 3 ca isi doreste un guvern mult mai ”suplu”, dar ca nu are probleme cu alti ministri.

In plus, premierul nu intelege de ce Carmen Dan vrea sa il schimbe din functie pe seful Serviciului Omoruri:

"Demiterea sefului de la Omoruri, care inteleg ca e exceptional, omul nu are AN-uri (cazuri cu autor necunoscut - n.red.) De e seful de la Omoruri si nu de la Circulatie?

De ce nu consilierului ministrului care a fost 7 ani coleg de tura cu faptuitorul?", acestea sunt alte intrebari puse de Tudose prin care isi exprima dezaprobarea fata de deciziile lui Carmen Dan.

Tudose a spus ca este ferm convins de necesitatea unei remanieri si a amenintat chiar cu demisia daca aceastaa nu se va face. ”Eu asa simt, asa cred. Daca altii creed altceva, eu pot sa plec acasa”.

Amintim ca premierul a refuzat azi sa il demita pe seful IGPR, Bogdan Despescu, asa cum ii ceruse ministrul de Interne, Carmen Dan, ca urmare a scandalului politistului-pedofil protejat de colegi.

Apoi, dupa sedinta de guvern, Tudose a avut o discutie la Palatul Victoria cu ministrul de Interne, despre care s-a aflat ca a fost tensionata.