Prins în uniformă în timpul unei agresiuni, Eugen Stan, acoperit de colegii de la Secția 18

Procurorii Parchetului Judecătoriei Sectorului 5 spun că ancheta în cazul unei agresiuni comise în 2016 de Eugen Stan, polițistul pedofil, a fost mușamalizată de agenții Secției 18 din Capitală, care au ascuns calitatea de poliţist a lui Eugen Stan iar ulterior au propus clasarea cauzei.

Parchetul General a preluat, la solicitarea IGPR, cazul poliţistului pedofil. Procurorii vor verifica şi modul în care a fost închisă, în 2016, o anchetă în care acesta era acuzat că a agresat o femeie, în uniformă. Dosarul a fost deschis la Secţia 18 de poliţie din Bucureşti şi trimis procurorilor cu propunerea de clasare. Anchetatorii motivau că nu există imagini ale presupusei infracţiuni, suprinse de camere de supraveghere. Însă nu au menţionat faptul că suspectul este poliţist şi că în momentul în care ar fi comis infracţiunea era îmbrăcat în uniformă , scrie Digi 24 care a intervievat și martorii-participanți la acel eveniment.

Totul s-a întâmplat pe 10 decembrie 2016, când femeia se întorcea de la muncă.

„Era 12 noaptea, 12:30. Prietena mea venea de la munca, am vorbit cu ea la telefon. A ajuns in fata la interfon dupa care am inchis, i-am deschis usa. Si am asteptat-o. Intre timp, pana a intrat ea in lift mi-a zis ca a intrat cineva”, a povestit soțul victimei.

„Când a văzut că nu ia liftul, suspectul a început să o urmărească pe victimă pe scări, undeva la mijlocul treptelor a început să o pipăie, moment în care femeia a țipat după ajutor”, relatează Maria Moiș, reporter Digi24.

„Ea a urcat pe scări, între timp a urcat și el, atunci am ieșit și eu și am văzut tot ce s-a întâmplat. O atacase. I-a bagat mâna între picioare și când m-a văzut a împins-o pe scări. Eu am fugit după el, după care l-am imobilizat la scară. L-am prins de mâini, de gât, cum am putut. Aici am observat că avea pe mână emblema Poliției și la un moment dat am văzut că are cămașa Poliției pe el și i-am zis: Ce faci, mă, ești și polițist? Se uita nedumerit. Nici el nu își dădea seama. Nu zicea nimic”, a mai spus soțul victimei.

Între timp, vecinii au sunat la 112. Bărbatul a depus şi plângere la poliţie, în aceeaşi noapte.

„A țipat pe scări aici. Au ieșit prietenul ei cu părinții lui”, a spus o vecină.

„(Reporter: Cum au reacționat colegii lui când au văzut un coleg de-al lor, cu emblemă?) Nu au fost surprinși. Încă, chiar băiatul meu a spus: veniți și luați-vă colegul, că are emblema de polițist.

L-a legitimat și noi întrebam curioși cât îi va da acum? Va scăpa ușor, o sancțiune ceva. (Reporter: L-au recunoscut? Și-au dat seama că e colegul lor?) Da. Cred că da. Cred, pentru că nu avea cum”, a spus soacra victimei.

Plângerea depusă în decembrie 2016 ar fi trebuit înaintată de poliţiştii secţiei 18 către biroul de Control Intern al Brigăzii Rutiere. În loc să transmită cazul, poliţiştii au deschis un dosar penal in rem. Au încercat apoi să-l claseze din lipsă de probe, spun procurorii.

„Sistemul de supraveghere funcționa. Au venit două persoane. Le-am dat aparatul care stochează datele. În momentul în care am predat aparatul la Poliție, ei s-au uitat și au spus că... Nu erau clare. Unghiul nu a fost corect că să înregistreze persoanele respective”, a declarat Ștefan Smeu, administratorul blocului.

Dosarul nu a fost clasat definitiv, pentru că procurorul de caz a cerut o confirmare că Stan Eugen este cadru MAI. Abia după aceea a ajuns dosarul la autoritatea competentă.

Ancheta a fost preluată acum de Parchetul General iar procurorii verifică inclusiv modul în care a fost tratat cazul din 2016.

Pe 10 decembrie 2016, la Secţia 18 Poliţie din Capitală a fost înregistrată o plângere formulată de o femeie împotriva lui Eugen Stan, iar poliţiştii au început, în aceeaşi zi, urmărirea penală in rem pentru agresiune sexuală. În timpul cercetărilor, agenţii Secţiei 18 au cerut imaginile de pe camerele de supraveghere din zona unde a avut loc agresiunea.

Parchetul Judecătoriei Sectorului 5 transmite însă că în procesul verbal înaintat de poliţiştii Secţiei 18, aceştia au arătat că sistemul de supraveghere a fost instalat defectuos şi nefuncţional, lucru ce a fost confirmat şi de administratorul blocului, caMre a spus în faţa anchetatorilor că nu el a instalat sistemul respectiv, ci un vecin, şi el personal nu ştie să-l folosească. Ulterior, după ce poliţiştii Secţiei 18 au terminat cercetările, ei au înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 5 un referat cu propunere de clasare a cauzei, în care însă nu era specificat faptul că Eugen Stan este poliţist.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 arată, într-un comunicat de presă remis Mediafax, că după ce referatul cu propunere de clasare a fost repartizat unui procuror, acesta a cerut lămuriri, printr-o adresă, Brigăzii Rutiere a Capitalei. Mai exact, procurorul a cerut Brigăzii Rutiere a Capitalei să spună dacă Eugen Stan are sau nu calitatea de poliţist.

După ce procurorul de caz a primit răspunsul privindu-l pe Eugen Stan, Parchetul Judecătoriei Sectorului 5 a trimis cauza la Biroul Control Intern din cadrul Brigăzii Rutiere a Capitalei, ca să continue cercetările.

Parchetul General investighează şi agresiunea sexuală din 2016 pe care Secţia 18 a vrut s-o claseze

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) a anunţat, miercuri, că a preluat şi dosarul Parchetului Judecătoriei Sectorului 5, constituit în urma unei plângeri din 2016, pe care, iniţial, Secţia 18 de Poliţie a vrut să-l claseze. Procurorul general a dispus, miercuri, preluarea de către Secţia de urmărire penală şi criminalistică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, a cauzei privind săvârşirea a trei infracţiuni de agresiune sexuală de către Eugen Stan, precum şi a unei infracţiuni de perversiune sexuală, transmite Ministerul Public într-un comunicat remis presei.

Totodată, a fost preluat şi un dosar instrumentat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, în care a fost începută urmărirea penală in rem sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni de agresiune sexuală, dosar constituit în urma unei plângeri datând din anul 2016. Procurorii Parchetului Judecătoriei Sectorului 5 au arătat, miercuri, că, în cazul unei plângeri de agresiune sexuală depusă de o femeie în 2016 împotriva lui Eugen Stan, agenţii Secţiei 18 din Capitală au ascuns calitatea de poliţist a lui Eugen Stan, ba mai mult au propus şi clasarea cauzei.

"Preluarea celor două dosare în vederea efecturării urmăririi penale de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei are ca temei necesitatea verificării tuturor faptelor cu un mod de operare asemănător comise pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, calitatea de angajat al Ministerului Afacerilor Interne pe care o are inculpatul Stan Eugen, complexitatea celor două cauze dată de numărul mare al persoanelor vătămate, de multitudinea probelor care trebuie administrate şi de varietatea mijloacelor de probă, precum şi impactul deosebit creat în societate prin comiterea unor asemenea fapte", arată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Potrivit Parchetului General, din ordonanţa de preluare a celor două cauze rezultă că în ceea ce priveşte cele două infracţiuni de agresiune sexuală comise împotriva celor doi minori, pe 5 ianuarie 2018, într-un lift al unui bloc din cartierul Drumul Taberei din Bucureşti, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pe 8 ianuarie 2018. Parchetul Tribunalului Bucureşti a mai dispus, tot pe 8 ianuarie 2018, extinderea urmăririi şi a acţiunii penale faţă de Eugen Stan şi pentru o a treia infracţiuni de agresiune sexuală, pe data de 22 octombrie 2012, tot în liftul unui imobil din Capitală, victima fiind, de asemenea, o minoră, în vârstă de 7 ani. În aceeaşi cauză, pe 26 octombrie 2012, s-a început urmărirea penală faţă de autor necunoscut, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de perversiune sexuală.

Procurorii au mai reţinut că, pe 2 noiembrie 2009, o minoră de 14 ani a fost victima agresiunii unui bărbat, în timp ce se afla în scara unui bloc din Bucureşti.

"În ceea ce priveşte dosarul preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, menţionăm că fost începută urmărirea penală in rem, la data 10 decembrie 2016, sub aspectul infracţiunii de agresiune sexuală, prev. de art. 219 alin. 1 din Codul penal, fapta fiind comisă în incinta scării unui bloc din sectorul 5. Dosarul s-a constituit ca urmare a plângerii persoanei vătămate, între persoanele bănuite de comiterea acestei fapte aflându-se inculpatul Stan Eugen", mai arată Parchetul General.

Totodată, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost informat de către Poliţia Română în vederea iniţierii unei analize privind modul de instrumentare a lucrărilor penale în care este cercetat Eugen Stan şi dispunerea de măsuri legale, în funcţie de rezultat.