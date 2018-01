Tudose, iritat de solicitarea cuplului Margareta/Radu Duda, care cere un an de grație la chirie

Premierul Mihai Tudose s-a arătat extrem de iritat de oferta trimisă RA-APPS din partea Casei Regale pentru închirierea Palatului Elisabeta. Conditia solicitată de cuplul Margareta - Radu Duda, care a acceptat orice preț impus de guvern, a fost o perioada de gratie de un an.

Condiţia solicitată de cuplul familiei regale l-a enervat pe Tudose care a spus că ”nu merge” și care a calificat solicitarea de închiriere a Palatului Elisabeta "un pic ciudată". Iritat s-a arăat Tudose și de prevederea din proiectul depus de Dragnea și Tăriceanu, care i-ar aloca cuplului Margareta/Duda 29 de servitori plătiți de statul român. Totodată, el a preciat că proiectul de lege privind statutul juridic al Casei Regale nu se mai bucură de susţinerea de la început nici în interiorul coaliției, în Parlament.

Întrebat la Antena 3 dacă au evoluat lucrurile având în vedere că Familia Regală este în situaţia de a părăsi Palatul Elisabeta în luna februarie, şeful Executivului a răspuns: "Am primit o solicitare de închiriere (...), o chestie un pic ciudată, că sunt dispuşi să plătească orice chirie, dar cu o perioadă de graţie de un an (...), adică un an să nu plătească. Dacă în timpul ăsta se va da o lege că au dreptul să-l folosească gratuit, evident că dispare contractul acela de închiriere şi intră pe lege. Dacă nu se va da, ei oricând pot să denunţe contractul. Adică mai stăm noi un an pe gratis pe aici şi mai vedem noi ce facem. Nu merge", a mai spus Tudose la Antena 3, citat de comisarul. ro. și ziare.com.

Totodată, premierul Tudose a precizat că în şedinţa de guvern de miercuri a fost dat un aviz negativ iniţiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale și că ministerul Justitiei și-a motivat avizul negativ pe criterii de neconstitutionalitate.

"Astăzi, în şedinţa de guvern, a fost dat aviz negativ la propunerea de lege ca să i se dea pentru totdeauna (Palatul Elisabeta - n.r.). Am fost foarte ferm în ceea ce priveşte destinaţia acelui palat. (...) Ministerul Justiţiei a dat punct de vedere negativ pe criterii de neconstituţionalitate", a spus Tudose.

El a mai spus ca familiei regale i-au fost retrocedate toate bunurile revendicate.

"Eu înţeleg că tot ce au avut de revendicat au revendicat. (...) Au venit cu lista, asta a fost negocierea atunci (...) şi le-au primit. (...) Ţi-ai luat Peleşul, ţi-ai luat Săvârşinul? Nu le mai ştiu pe toate, au primit, cu nişte pădurice, cu nişte pădure, cu nişte domenii. Mai revendicăm în continuare? Am avut o epifanie, ne-am mai adus aminte că am mai avut o gară? În regulă, fă actele, vedem - a fost, n-a fost?", a mai afirmat Tudose.

Acesta a afirmat că se poate referi la Regele Mihai cu acest apelativ, întrucât a fost rege şi a avut un regat, însă, în prezent, România este o republică, iar ceremonialul de încoronare nu mai există.

”Pot să spun Regele Mihai pentru că a fost rege al României şi a avut un regat. Astăzi suntem Republică. Regina nu ştiu cine e.... E republică pe aici. Putem să ne proclamăm orice. Poate greşesc foarte mult. Nu mai există ceremonial de încoronare. Încoronare la ce? Că nu mai ai jucărie a mai spus Tudose. Institutie de utilitate publica e si Curtea de Conturi. Nu poate statul sa plateasca pentru intreg personalul de care are nevoie casa regala, adica vreo 29 de oameni.”