Guvernul naționalizează șantierul din Mangalia. Vânzarea către Damen, blocată

Guvernul a promovat un memorandum care prevede ca statul roman vrea sa-si exercite dreptul de preemtiune asupra pachetului de actiuni de 51% de la santierul naval Mangalia pe care coreenii de la Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering vrea sa-l vanda, scrie Hotnews.ro.

Problema este ca acest drept de preemtiune este exercitat in plina tranzactie intre coreeni si olandezii de la Damen Shipyards Group, cel mai mare constructor naval din Olanda. In noiembrie, Damen a anuntat ca a incheiat deja un contract cu Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) pentru achizitionarea cotei sale de 51% de la Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI). Intrebarea este ce ar putea face statul roman cu santierul naval Mangalia, o companie aflata in pragul falimentului, cu pierderi de aproape 500 de milioane de lei in 2016 si datorii de peste 5,3 miliarde lei, scrie Hotnews.ro.

Ministerul Economiei detine in acest moment, prin Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, 49% din actiunile de la Daewoo Mangalia, iar coreenii 51%. Santierul Naval 2 Mai Mangalia este o companie de stat cu o cifra de afaceri care nu a depasit 30 de milioane de lei in 2016.

"Am incercat si se pare ca vom reusi sa rascumparam 51% din actiunile pe care le detine Daewoo la santierul naval si am zis sa ne exercitam dreptul de preemtiune la vanzare. Si am constatat cu specialisti de la Justitie si Finante ca statul roman nu stie sa faca lucrul acesta. O saptamana ne-am chinuit sa vedem cum poate statul roman sa cumpere actiuni sa avem santier maritim. Va spun ca il luam. Vom avea un santier al statului (...)Trebuie sa facem niste fregate si poate le facem noi. Ca altii le-ar fi putut face. Sa facem si mentenanta la noi. Poate facem si o barcuta acolo. Dar nu e posibil cu atata Dunare si mare sa nu aiba tara un santier naval", a spus Tudose la Antena 3.

Damen Shipyards Group, cel mai mare constructor naval olandez, a incheiat un contract cu Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) pentru achizitionarea cotei sale majoritare in Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI), se arata intr-un comunicat al companiei Damen transmis in luna noiembrie. Constructorul olandez detine in Romania un santier naval in Galati si a fost vizat la inceputul anului de un posibil contract pentru achitia a patru corvete multufunctionale pentru Fortele Navale romane.

Olandezii ar fi urmat sa cumpere actiunile pentru 26 de milioane de dolari.

articolul integral în Hotnews.ro.