Compania de Autostrăzi, fief al lui Dragnea, verificată de Tudose. Suspiciuni de fraudă

Premierul Mihai Tudose a trimis joi Corpul de control la Compania de autostrazi (CNAIR), potrivit unor surse din Ministerul Transporturilor, citate de Hotnews.ro. CNAIR e condusa de Stefan Ionita, iar Adrian Mladinoiu face parte din conducere. Ambii sunt considerati apropiatii lui Liviu Dragnea.

La CNAIR ar exista suspiciuni de frauda in executarea contractelor pentru constructia unor tronsoane de autostrada. Compania este permanent in centrul unor controverse majore privind modul in care gestioneaza constructia de autostrazi, scrie Hotnews.ro.

Decizia de a trimite Corpul de Control la Compania de Drumuri vine in contextul in care se ia in discutie prelungirea mandatului directorului interimar, Stefan Ionita, care urmeaza sa expire in doua zile. Ionita a fost numit director interimar pe 13 ianuarie 2017, scrie sursa citată.

Anul 2017 a fost un an semi-ratat din punct de vedere al marilor proiecte de infrastructura rutiera: Nici un km nou de autostrada deschis circulatiei, 15 km deschisi, desi erau gata din 2016, 21 de km finalizati, dar nefolositi din cauza slabei administrari din partea autoritatilor si o multitudine de licitatii taraganate si cu zeci de termene amanate unul dupa altul. Cu putin noroc in 2018 ar putea fi deschisi circulatiei aproape 80 de kilometri de autostrada, insa alocarile bugetare infime, taierile de finantare, in unele cazuri la zero, si balbele autoritatilor pun sub semnul intrebarii multe dintre proiectele cheie, inclusiv autostrada Sibiu - Pitesti, proiectele destinate Moldovei sau podul peste Dunare de la Braila.

Romania are in prezent 748 de kilometri de autostrada functionali, dupa ce in luna martie circa 15 km din A1 Lugoj - Deva Lot 2 au fost inaugurati, cu toate ca acestia erau finalizati inca de la final de 2016.

In prezent, se lucreaza pe circa 187 de kilometri de autostrada, majoritatea in zona Transilvaniei. Dintre acestia circa 21 de km sunt finalizati, dar necirculabili. Vorbim de tronsonul A3 Gilau - Nadaselu - 8,7 km, receptionati in noiembrie 2017, dar care vor sta "muzeu" cel putin pana prin vara lui 2018, si Lotul 3 din A10 Sebes-Turda - circa 12,5 km finalizati, dar pentru care Compania de Drumuri nu a gasit o solutie birocratica sa ii deschida la final de an.

In licitare pentru executie, in momentul de fata, sunt lansate proiecte cu o lungime totala de circa 175 de kilometri, scrie sursa citată.