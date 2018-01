Tudose Ã®i transmite lui Dragnea cÄƒ el nu a Â«tÄƒiat porciÂ» la SRI

Tudose îi transmite lui Dragnea că el nu a «tăiat porci» la SRI

Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, că are o relaţie instituţională cu serviciile, afirmând că el nu a tăiat porci cu nimeni de pe acol şi nu a cărat nici sticle de vin la nimeni de pe acolo.

"Eu m-am cam săturat de tot felul de abţibilduri din astea (n.r. - de securist şi comunist). (...) Eu nu am tăiat porci cu nimeni de pe acolo, nu am cărat nici sticle de vin la nimeni de pe acolo şi dacă am stabilit cu toţii, hai să stabilim odată că SRI, SIE, SPP sunt nocive şi le desfiinţăm, dar hai să ne hotărâm! (...) Nu am fost la cumetrii, nu am fost la revelioane, nu petreceri împreună", a spus Tudose la Antena3, citat de Agerpres.

Premierul Tudose a făut aluzie la Liviu Dragnea, liderul PSD

Victor Ponta a spus anul trecut că Liviu Dragnea a participat la „pârlitul porcului”, împreună cu şefi ai SRI, de Crăciun, în anul 2013.

Apoi, şeful Guvernului a precizat că are o relaţie instituţională cu serviciile.

"O dată pe săptămână am obligaţia să interacţionez măcar pe linie de siguranţă naţională, CSAT, sunt o mulţime de probleme, dar atât, instituţional", a arătat premierul.

Tudose a menţionat că prefaţa şi postfaţa lucrării sale de doctorat au fost semnate de George Maior şi generalul Florian Coldea, deoarece cei doi i-au fost profesori la acea dată.

Premierul a adăugat şi că a discutat de câteva zeci de ori cu generalul Coldea pe diverse teme pe vremea când era ministru al Economiei.

El a respins ideea unei încercări de "teleghidare" într-o anumită direcţie din partea serviciilor secrete.

"Sunt destul de greu de teleghidat, acum mă ştiţi de ceva vreme (...), dar nu a încercat nimeni sau, oricum, poate că am fost păcălit, dar eu nu am simţit-o", a spus premierul.

Pe de altă parte, el a susţinut că "în momentul în care cineva calcă pe câte un interes al cuiva, încep nişte băieţi să mişune (...) cu informaţii" şi că la momentul în care nu o să mai fie premier, va "face un spectacol mic" cu probe.