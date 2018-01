În turneul din Moldova pentru consolidarea puterii, Dragnea evită jurnaliştii

Liviu Dragnea, preşedintele PSD, s-a aflat azi la şedinţa conducerii organizaţiei partidului din Suceava. El a evitat, atât la sosirea la hotelul unde s-a desfăşurat şedinţa, cât şi la plecare, să dea declaraţii jurnaliştilor.

Dragnea face un turneu la filialele PSD din Moldova, în contextul în care, la sfârşitul lunii, va avea loc, la Iaşi, şedinţa CExN, în care se va decide o eventuală restructurare a Guvernului.



În acest timp, premierul Mihai Tudose aşteaptă demisia ministrului Carmen Dan, în urma scandalului iscat în MAI de cazul poliţistului pedofil. Carmen Dan, ministrul de Interne, este o apropiată a lui Liviu Dragnea, care, spune Tudose: "a minţit", motiv pentru care nu mai poate lucra cu ea la Guvern.





Liderul PSD a evitat, atât la sosirea la hotelul unde s-a desfăşurat şedinţa, cât şi la plecare, să dea declaraţii de presă jurnaliştilor prezenţi la Suceviţa, locul unde a avut loc şedinţa Organizaţiei Judeţene a PSD.



Deputatul PSD de Suceava Alexandru Rădulescu a declarat joi, după întâlnirea de la Suceviţa, la care a fost prezent preşedintele PSD Liviu Dragnea şi mai mulţi lideri locali, că atât primarii cât şi liderii de organizaţii au îndemnat la echilibru, în contextul tensiunilor din ultima vreme din partid.



"Am discutat despre guvernarea social-democrată şi am ajuns la concluzia că a fost un an destul de bun, că programul a fost implementat în cea mai mare parte, că deşi au existat temeri că nu se pot susţine creşterile legate de majorarea salariilor, totuşi am reuşit", a declarat deputatul Alexandru Rădulescu, conform Mediafax, după şedinţa organizaţiei PSD Suceava, la care a fost prezent Liviu Dragnea.



Întrebat dacă a fost adusă în discuţie situaţia ministrului Carmen Dan sau a premierului Tudose, Rădulescu a negat spunând doar că s-a discutat despre guvernare.



"Dar vreau să vă spun că toţi cei prezenţi, ţinând cont de context şi de tulburările care apar în media legat de viaţa Partidului Social Democraţilor, evident că toţi cei prezenţi, primarii şi liderii de organizaţii locale au făcut un îndemn la echilibru, la unitate şi stabilitate", a mai spus Rădulescu.



Întrebat dacă PSD Suceava îl susţine pe liderul PSD, acesta a declarat: "susţine partidul, conducerea PSD aleasă în mod democratic şi guvernarea PSD".

Potrivit unor surse din PSD, Liviu Dragnea urma să participe la şedinţele conducerilor organizaţiilor din Bacău, Vaslui, Botoşani, precum şi din mai multe filiale din Moldova.



Deplasările lui Liviu Dragnea în filialele partidului din Moldova au loc în contextul în care la sfârşitul lunii va avea loc şedinţa Consiliului Executiv Naţional, în care se va decide o eventuală restructurare a Executivului, cerută de premierul Mihai Tudose.



Conform surselor citate, Liviu Dragnea s-a întâlnit miercuri seara şi cu preşedintele PSD Vrancea, Marian Oprişan.

”Noi dorim o eficientizare a actului de guvernare. Dorim ca deficitul structural, cheltuielile cu funcţionarea statului să fie mai mici. Şi atunci 24 de ministere e cam mult. Ar trebui să fie mai puţine. Cred că numărul ar trebui să înceapă cu unu. Că sunt 19, dar măcar să înceapă cu unu. Apoi, s-au creat în teritoriu o mulţime de structuri care ţin de acelaşi minister, o mulţime de pui. Mi-aş dori (să fie - n.r.) cam comasate înapoi. (...) Dacă nu mai pot să fac lucrul ăsta, plec acasă”, a declarat miercuri seara premierul Mihai Tudose la Antena3.



Restructurarea Guvernului este dorită de Mihai Tudose, însă şeful pe linie de partid, Liviu Dragnea, se împotriveşte.