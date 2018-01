Familia Regală va părăsi Palatul Elisabeta pe 5 februarie, după avizul negativ dat de Guvern

Casa Regală va părăsi Palatul Elisabeta după data de 5 februarie, adică exact la expirarea celor 60 de zile în care urmaşii Regelui Mihai ar trebui să evacueze clădirea, după cum precizează legislaţia în vigoare, în condiţiile în care între RAAPS şi familia regală nu s-a ajuns la un nou acord.

„Nu s-a primit la Casa Majestăţii Sale nicio ofertă din partea RAAPPS pentru a prelua cu chirie Palatul Elisabeta. Nu au început discuţiile dintre Casa Majestăţii Sale Custodelui Coroanei şi RAAPPS cu privire la acest subiect. După data de 5 februarie 2018, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, va acţiona conform legislaţiei în vigoare. Majestatea Sa îşi manifestă speranţa că parteneriatul cu instituţiile Statului va continua, pentru ca activităţile Familiei Regale în sprijinirea intereselor fundamentale ale României să aibă loc în viitor, aşa cum s-a întâmplat de 20 de ani încoace“ se arată în comunicatul Casei Regale publicat de Antena 3.

„Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, îşi reafirmă angajajmentul de a duce mai departe legământul tatălui său, Regele Mihai, faţă de Coroană şi faţă de Naţiune, în prezent şi în viitor”, se mai arată în acel document.

Guvernul Tudose a dat, în şedinţa de miercuri, aviz negativ iniţiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale.

Pe 29 decembrie 2017, premierul Mihai Tudose declara că Guvernul va da un aviz negativ proiectului de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale, subliniind că Palatul Elisabeta a fost dat în folosinţă regelui Mihai în calitate de fost şef al statului, nu şi urmaşilor acestuia.

„Am primit o solicitare de închiriere, o chestie un pic ciudată, că sunt dispuşi să plătească orice chirie, dar cu o perioadă de graţie de un an, adică un an să nu plătească. Dacă în timpul ăsta se va da o lege că au dreptul să-l folosească gratuit, evident că dispare contractul acela de închiriere şi intră pe lege. Dacă nu se va da, ei oricând pot să denunţe contractul. Adică mai stăm noi un an pe gratis pe aici şi mai vedem noi ce facem. Nu merge“, a declarat Mihai Tudose, miercuri, la Antena 3.

„Eu înţeleg că tot ce au avut de revendicat au revendicat. Ţi-ai luat Peleşul, ţi-ai luat Săvârşinul? Nu le mai ştiu pe toate, au primit, cu nişte pădurice, cu nişte pădure, cu nişte domenii. Mai revendicăm în continuare?“, a mai spus Tudose.