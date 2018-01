Ponta: În interiorul PSD nimeni nu are curaj şi putere, trebuie construită o alternativă

Victor Ponta se declară dezamăgit şi indignat de conducerea PSD, subliniind că, dacă din interiorul Partidului Social Democrat nimeni nu are curaj şi putere, atunci trebuie construită în afară o speranţă, o soluţie de ieşire din criză - o alternativă'.

...Acum ma uit cu mare tristete la un PSD condus de traseisti impostori de la PD si PRM, de feudali analfabeti si aroganti, de oameni cu milioane de euro din surse ascunse, case, tablouri false, lacuri si fonduri de vanatoare furate de la stat!, scrie Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Ca si majoritatea covarsitoare a a celor care au votat in Decembrie 2016 sunt dezamgit si indignat sa vad cum este abuzat acum votul meu - Conducerea mafiotizata a PSD foloseste Partidul, Guvernarea si Parlamentul doar pentru bani, putere si protectie in fata legii - si apoi dupa ei “potopul” .

Este foarte pacat - daca din interiorul PSD nimeni nu are curaj si putere atunci trebuie construita in afara o speranta, o solutie de iesire din criza - o alternativa! Asta voi face in 2018-2020 .