Cutremur: Seful Politiei Capitalei si adjunctul au demisioant; raportul chestorului Despescu

Dragos Orlando Nicolae, seful Politiei Capitalei, a demisionat. Alaturi de el si-a dat demisa si adjunctul sau, comisarul sef de politie Stefan Marius Eugen, se arata raportul intocmit de chestorul Bogdan Despescu (foto), seful Politiei Romane, inaintat vineri premierului Mihai Tudose.

Cei doi au demisionat în urma scandalului legat de poliţistul de la Brigada Rutieră acuzat de agresiune sexuală.

Şeful Poliţiei Capitalei, Dragoş Orlando Nicu, şi adjunctul său, Marius Eugen Ştefan, au solicitat, vineri, încetarea împuternicirii în funcţiile deţinute, în urma scandalului ce îl vizează pe Eugen Stan, poliţistul acuzat de pedofilie şi agresiuni sexuale în mai multe dosare. Solicitările celor doi apar în nota-raport privind rezultatul verificărilor efectuate în cazul poliţistului Eugen Stan şi măsurile adoptate la nivelul Poliţiei Române, transmite Agerpres.

Guvernul a făcut publică Nota-raport privind rezultatul verificărilor efectuate cu privire la cazul poliţistului Eugen Stan şi măsurile adoptate la nivelul Poliţiei Române.



Din raportul lui Bogdan Despescu reiese că 22 de polițiști sunt cercetați disciplinar, în urma raportului întocmit de șeful Poliției Române.



10 ofițeri de la Brigada Rutieră, psihologul unității, doi polițiști de la Secția 18, 7 polițiști de la Secția 22, doi față de care nu se pot lua măsuri (șeful Secției 18 din din 2016 și șeful Brigăzii Rutiere din 2016), Marius Voicu (actualul adjunct de la IGPR) și Nicu Dragoș (actual șef al Poliției Capitalei) sunt cercetați disciplinar.

"La data de 12.01.2018, din considerente de onoare profesionala, chestorul de politie Dragos Orlando Nicolae a solicitat prin raport scris incetarea imputernicirii in functia de director general al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti.

Totodata, comsiarul sef de politie Stefan Marius Eugen, din considerente de onoare profesionala, a solicitat incetarea imputernicirii in functia de director general adjunct al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti", potrivit acestui raport, care a fost publicat pe site-ul Guvernului.

In raport au fost sesizati sefii ierarhici competenti pentru a a dispune efectuarea cercetarii disciplinare pentru urmatorii politisti:

Din cadrul Brigazii Rutiere:

1. comisar de politie Voricu Rene Emanuel, sef direct al agentului de politie Stan Eugen;

2. comisar Sef de politie Gilceava Victor, seful Brigazii Rutiere;

3. comisar de politie Calineata Aurelian, imputemicit adjunct Brigada Rutiera;

4. subcomisar de politie Tudorache Catalin - Ionut, imputernicit sef Supraveghere Rutiera pentru Sectoarele 3, 4 si 5,

5. inspector principal de politie Slabu Marian, seful Biroului politie Rutiera pentru Sectorul 1;

6. inspector de politie Gatan Radu, din cadrul Serviciului Supraveghere Rutiera pentru sectoarele 1, 2 si 6;

7. subcomisar de politie Stoean Stefan, din cadrul Biroului de Psihologie;

8. subcomisar de politie Bivolaru Dorel, din cadrul Brigazii Rutiere - Serviciul Operativ Special;

9. subcomisar de politie Ursu Alexandru, din cadrul Brigazii Rutiere - Serviciul Operativ Special

10. subinspector de politie Porcaru Roxana, din cadrul Brigazii Rutiere -

Supraveghere Ruaera pentru Sectoarele 1, 2 si 6;

11. subinspector de politie Paun George, din cadrul Brigazii Rutiere - Serviciul Operativ Special;.

Din cadrul Sectiei 22 Politie

cms. Patru Flmin Adrian, seful Sectiei 22 Politie;

scms. Dinicu George, seful Biroului Investigatii Criminale din cadrul Sectiei 22

cms. Stanciu Cosmin, seful Biroului Criminalistic din cadrul Sectiei 22 Politie,

sinsp. Popa Daniel, din cadrul Biroului Investigatii Criminale din cadrul Sectiei 22 Politie;

sinsp. Neacsu Florin, din cadrul Biroului Investigatii Criminale din cadrul Sectiei 22 Politie;

ag. pr. Tican Emanuela, din cadrul Biroului Criminalistic al Sectiei 22 Politie;

ag. pr. Laita Mihai, din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Sectiei 22 Politie;

Din cadrul Sectiei 18 Politiei

comisarul Ursu Gabriel, sef birou de investigatii criminale al Sectiei 18 Politie;

subcomisar de politie Oprea Daniel din cadrul Sectiei 18 Politie;

Nu este posibila atragerea unei raspunderi disciplinare, ca urmare a incetarii raporturilor de serviciu, la pensie, in cazul urmatorilor politisti:

1. colonel (r) Vasile Daniel-Gildo, fost sef al Brigazii Rutiere in

2. colonel (r) Radu Viorel, fost sef al Sectiei 18 Politie;



Fata de politistii de mai sus a fost sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a aprecia in ce masura faptele de mai sus constituie infractiuni.

Anterior, prin adresa cu nr. 16224 din 09.01.018, s-a realizat informarea Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie, in vederea initierii unei analize privind modul de instrumentare a lucrarilor penale in care este cercetat cel in cauza, iar, in functie de rezultatul acesteia, dispunerea de masuri legale.

De asemenea, s-a realizat sesizarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la transmiterea catre mass-media a unor date din ancheta penala, nedestinate publicitatii.